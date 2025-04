Exprime tus podcasts en el móvil

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 3 de abril 2021, 07:39 Comenta Compartir

Es posible que se hayan convertido en un acompañante inseparable al volante camino del trabajo; también que te ayuden a relajarte en el clásico paseo ... matutino o a olvidarte de la fatiga en pleno ejercicio vespertino; y, por qué no, contribuyan a hacerte las tareas del hogar mucho más llevaderas. Lo cierto es que si te has acostumbrado a escuchar podcasts a diario difícilmente estarás dispuesto a prescindir de ellos. Y por muchos motivos: cuentan con bastante calidad, amplia diversidad temática, no requieren de conocimientos técnicos y ofrecen una gran facilidad de uso. Y, además, son accesibles en todo momento y desde cualquier lugar. Con estas premisas en mente, resulta obligado pensar en el móvil como el soporte ideal en el que poder exprimir todo su potencial. La pregunta es: ¿cómo?

1. Selección de la app Lo primero que debemos valorar es con qué aplicación vamos a gestionar todos nuestros podcasts. Tanto la Play Store de Android como la App Store de Apple ofrecen multitud de alternativas, cada una con sus pros y contras. Ambos ecosistemas comparten propuestas ya muy asentadas como iVoox, Spotify, TuneIn Radio, Spreaker o Pocket Casts, mientras que otras como Podcast & Radio Addict (Android) o Apple Podcast (iOS) son exclusivas de sus respectivas plataformas y merecen igualmente un voto de confianza. Un aspecto a tener en cuenta: muchas de las aplicaciones ofrecen una versión gratuita que resulta más que suficiente en el día a día. Si necesitas funcionalidades extras, es posible que tengas que pasar por caja. A modo de muestra, partiremos de iVoox, una conocida app con gran aceptación en la comunidad, como bien refleja su puntuación de 4,5 sobre 5 en ambas plataformas en una muestra de cientos de miles de opiniones. Eso sí, el proceso de suscripción y organización de podcasts es muy similar en el resto de alternativas. 2. Suscripciones Una vez instalada la aplicación, el primer paso es suscribirse a un podcast (también llamado programa), algo totalmente gratuito en la mayoría de casos. De esta forma 'recibirás' en tu terminal los nuevos episodios o capítulos que se vayan publicando periódicamente en la red. Para ello, accede a la pestaña 'Explorar' y, tras navegar por las diversas categorías que ofrece la app, selecciona el podcast o programa que más te interese. Si una vez consultada su descripción y últimos capítulos te convence, haz click sobre el botón 'Suscribirse'. Resulta más intuitivo y rápido aún hacerlo directamente a través del buscador (por ejemplo buscando por 'El Diario Vasco'). Y así, cuantas veces quieras, en función del número de podcasts que sean de tu interés. Todas las suscripciones estarán disponibles en la tercera pestaña, 'Suscripciones', bajo el epígrafe 'Programas'. 3. Gestión diaria Y ahora, ¿qué? Solo queda esperar a recibir en el móvil los capítulos que vayan publicando los programas a los que te has suscrito: algunos son diarios, otros semanales o mensuales y, los menos, sin periodicidad fija. El sistema funciona como un RSS, de forma que los últimos episodios publicados entrarán automáticamente a la pestaña Suscripciones /Episodios (en función de la frecuencia de sincronización que definamos por defecto). Sea como fuere, si quieres asegurarte de que la relación de capítulos añadidos es la más reciente, arrastra hacia abajo y te asegurarás la sincronización de los últimos disponibles. 4. Configuración y extras Organizar la relación de podcasts depende en gran medida de las preferencias y necesidades de cada usuario. iVoox, como la gran mayoría de alternativas, permite escuchar los capítulos en streaming y también descargártelos en tu terminal para escucharlos 'offline' posteriormente. También es posible organizarlos en listas de reproducción (al igual que hacen Youtube o Spotify), consultar los nuevos episodios o añadir 'podmarks', servicio que establece todo tipo de marcadores (accesos directos) en cada episodio. Las aplicaciones de podcasts ofrecen, además, una gran cantidad de funcionalidades añadidas que mejoran enormemente la experiencia de usuario, desde configurar las descargas automáticamente hasta concretar el destino de las mismas (algo que nos puede venir muy bien para no quedarnos sin espacio). Sin olvidarnos, además, de las habituales opciones de hacer comentarios, añadir favoritos o personalizar las notificaciones a nuestro gusto. Todo ello explica el crecimiento imparable que ha experimentado el formato en los últimos años... y que, por el momento, no tiene visos de estancarse.

