Así son los nuevos Galaxy S21 de Samsung

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 14 de enero 2021, 16:06 | Actualizado 16:44h. Comenta Compartir

Samsung presentó hace un año sus nuevos Galaxy S20 en lo que fue su último Unpacked presencial antes de que la histeria 'coronavírica' pusiera patas arriba al mundo entero. El gigante tecnológico suele salirse del tablero de juego del Mobile World Congress de Barcelona y adelanta siempre la llegada de sus modelos con los flashes garantizados, dando el pistoletazo de salida al duelo por ver cual es el mejor terminal del año. Así, la telefonía sigue su camino pese a la crisis sanitaria y los grandes buques insignia del sector siguen llegando. El diseño y la creatividad en la innovación de los smartphones ha llegado a un límite que ya no vale con tener pantallas más grandes o ponerle más cámaras al terminal. Ahora el esfuerzo se centra en la conectividad 5G y la carga inalámbrica. Sin olvidar que el futuro de la fotografía está en los terminales móviles y la última batalla de los teléfonos inteligentes se sigue librando en el terreno de la imagen.

La nueva línea emblemática Galaxy S21 es la gran apuesta del gigante surcoreano para este 2021 en la alta gama, con un dispositivo que apunta a ser coronado como el mejor Android de este ejercicio y plantar cara al próximo iPhone. Los dispositivos, presentados este 14 de enero mediante un vídeo en streaming en el Galaxy Unpacked 2021, no hacen alardes en el diseño, que cambia el módulo de la cámara, y siguen la línea de sus predecesores en varios aspectos. Las nuevas joyas coloridas de la corona de Samsung poseen el procesador más avanzado de la línea. La compañía buscaba que los usuarios se prepararan para «algo épico», un eslogan usado días previos a esta fecha del evento que coincide con el último día del CES, la mayor feria de electrónica de consumo del mundo.

Samsung ha presentado tres smartphones, al igual que ha hecho en los últimos años. ¿Sus nombres? Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra. La gran novedad en este último es el original módulo trasero para el sistema fotográfico que se funde con el marco lateral del teléfono, fabricado en metal, y la compatibilidad del S Pen, el lápiz óptimo que habitualmente acompaña a los Note y que permite escribir en la pantalla o manejar el móvil a través de gestos. No vendrá incluído y se venderá junto a una funda para no perderlo, ya que en este caso no puede ser integrado en el teléfono.

Ampliar

Los S21 apuestan a caballo ganador en cuanto a rendimiento. Cuentan con un procesador Exynos 2100 para el mercado global y Snapdragon 888 de Qualcomm en Estados Unidos. Todos compatibles con las redes 5G.

El modelo básico S21 cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas, 8Gb de RAM, 128 o 256GB de almacenamiento y una batería de 4.000mAh. El Galaxy S21 Plus es un modelo algo superior, con una pantalla que crece hasta las 6,7 pulgadas y una batería de 4.800mAh. Por último, el modelo más top, Galaxy S21 Ultra, alarga la pantalla hasta las 6,8 pulgadas, cuenta con 12GB/16GB de RAM, 256 o 512GB de espacio y una batería de 5.000mAh. Las pantallas de estos terminales son de tipo OLED y funcionan a 120hz. Ninguno de los terminales cuenta con una ranura para tarjetas microSD. Tampoco traen consigo auriculares o adaptador de corriente. Samsung confirma así los rumores y se sube al carro de Apple o Xiaomi, que tienen una propuesta similar en los últimos modelos.

Estarán disponibles a partir del día 29 de enero -se podrán reservar desde este 14 de enero-y cada modelo tendrá un precio diferente. En algunos casos prohibitivos y no para todos los públicos. El Galaxy S21 saldrá desde 849 euros, el Galaxy S21 Plus desde los 1.049 euros y el Galaxy S21 Ultra desde los 1.249 euros.

En el apartado fotográfico, donde se centran muchos usuarios a la hora de elegir un teléfono, es donde pueden verse más diferencias. Por ejemplos, los dos modelos más económicos comparten los mismos sensores, objetivos y prestaciones. Sin embargo, el modelo Ultra juega en otra Liga en la que añade más megapíxeles, más zoom y la promesa de capturar mejores imágenes.

Los Galaxy S21 y S21 Plus cuentan con tres cámaras traseras: sensor principal de 12 megapíxeles, teleobjetivo de 64 megapíxeles y gran angular de 12 megapíxeles. Algo destacado es que es posible grabar vídeo con más de una cámara. Acción - reacción por ejemplo. Los tres nuevos modelos graban vídeo en 4K con todas las lentes y ofrecen nuevas maneras de grabación, como la llamada Perspectiva del director, que permite previsualizar qué se vería con cada una de las cámaras. Mientras tanto, el Galaxy S21 Ultra, como su predecesor, cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos teleobjetivos, ambos de una resolución de 10 megapíxeles.

Este terminal y el S21+ integran funciones UWB (Ultrawideband), que permitirán utilizar los móviles para abrir las puertas del coche sin la llave. Del mismo modo, con SmartThings en Android Auto, estos terminales pueden monitorizar dispositivos inteligentes en el hogar desde el coche y encender una luz o aumentar la temperatura de la calefacción antes de llegar a casa.