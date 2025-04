Google recupera la normalidad tras caerse en todo el mundo

josé antonio gonzález Madrid Lunes, 14 de diciembre 2020, 13:14 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Problemas en Internet. Los principales servicios de Alphabet (Google, Gmail, Youtube y el servicio de almacenamiento en la nube) han registrado este lunes una caída temporal en todo el mundo, según la web Downdetector, especializada en rastrear fallos en sistema. Los primeros problemas de acceso se han registrado en Youtube, que han continuado en Gmail, Play Store y Google Meet. Una hora después, parece que los servicios del gigante de los buscadores empiezan a retomar la normalidad.

A las 12.30 hora española, Down Detector ha comenzado a registrar los primeros reportes de fallo en los sistemas de Alphabet. Como se observa en el mapa, los principales problemas se están ocasionando en el Viejo Continente, ya que la caída de los servicios se ha producido en plena jornada laboral. No obstante, la costa este de Estados Unidos también, como se registra en Down Detector, se están produciendo los primeros casos.

Desde el navegador de cualquier terminal es imposible para los usuarios acceder a servicios como Gmail o YouTube, que dan como respuesta un error 500 y se han detectado picos de quejas en Europa y EEUU.

En el móvil ha ocurrido exactamente lo mismo. Desde mediodía no se han podido realizar búsquedas a través del asistente de Google o tratar de encontrar aplicaciones en Google Play para instalarlas. A la espera de un comunicado oficial, la cuenta de Youtube en Twitter ha confirmado los problemas en su plataforma

No obstante y a pesar de la caída del servicio, los anuncios en la plataforma de vídeos de Google continuaban mostrándose. Por el momento, no se sabe qué ha causado el problema.

El ecosistema Google al completo a negro

En este error se ha ido a negro todo el ecosistema del gigante de los buscadores. Desde Youtube hasta Google Classroom y sin olvidar Gmail, Drive o su nueva solución de reuniones online, Google Meet.

Un golpe que sufren los usuarios, pero también la matriz Alphabet que en el premarket de Wall Street se ha dejando más de un 4%.

Un fallo muy común en la Red de redes, pero que amplifica su magnitud cuando golpea a los gigantes tecnológicos. El pasado mes de noviembre, la división de computación en la nube de Amazon sufrió una interrupción que afectó la capacidad de los clientes para utilizar aproximadamente dos docenas de servicios, lo que afectó al fabricante de hardware de transmisión Roku, al vendedor de software Adobe, al servicio de fotografía digital Flickr y a muchos medios de comunicación en España.

A través de un portavoz la compañía «hoy, a las 3:47 AM (Pacific Time), Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno«.

«Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período. El problema del sistema de autenticación se resolvió a las 4:32 AM Pacific Time. Todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro», se ha añadido. Se destaca que el fallo no ha estado causado por un ciberataque.