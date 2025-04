¿Y si el 'Ever Given' encallara en tu localidad? Una página web te permite llevar virtualmente a tu localidad el buque que ha colapsado el canal de Suez, y poner así en contexto sus descomunales dimensiones

Simulación de cómo qudaría el Ever Given en la bahía de La Concha.

Iñigo Galparsoro San Sebastián Lunes, 29 de marzo 2021, 10:58 | Actualizado 18:28h.

Si el Ever Given hubiera encallado en la playa de Itzurun, la barcaza que transportaba a Khaleesi, Tyrion Lannister y compañía hubiera tenido poco menos que imposible alcanzar Rocadragón en la popular serie de Juego de Tronos. No hubieran corrido mejor suerte los puertos de Pasaia y Mutriku, localidades que habrían permanecido sin el encanto de la salida al mar. Y qué decir de la bahía de La Concha: a su lado la escultura de Cristina Iglesias se hubiera quedado en una mera anécdota teniendo en cuenta las descomunales dimensiones de este mastodonte del mar.

Tras cinco días de intensas maniobras, el buque Ever Given ha conseguido ser reflotado este lunes con la ayuda de diez remolcadores gigantes. Ello permitirá recobrar la circulación en el canal de Suez próximamente y, por consiguiente, dar aire a ese 12% del comercio mundial que se encontraba literalmente 'taponado'. Y es que su magnitud, de 400 metros de eslora (de proa a popa), equivalen en línea recta a cuatro campos de fútbol como el Reale Arena o a la altura de cinco catedrales del Buen Pastor, por citar solo algunos ejemplos cercanos...

Con todo, ¿tienes idea de la magnitud de este portacontenedor? Si quieres 'remolcarlo' y poner en contexto sus gigantescas dimensiones, comprobar cuántos barrios de tu localidad 'cubriría' con su longitud o si te impediría acceder a la playa en municipios como Hondarribia, Orio o Zarautz, lo tienes al alcance de un click. Para ello, solo tienes que acceder a http://evergiven-everywhere.glitch.me, una sencilla página web que te permitirá 'jugar' con una versión reducida del Ever Given. En este ejercicio de ficción, navega hasta la localidad que quieras, haz zoom y oriéntalo como más te guste. Es muy recomendable activar la opción de 'Escala real', aunque también puedes redimensionarlo a tu gusto.