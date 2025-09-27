Los usos más útiles (y desconocidos) de Google Fotos... gracias a la Inteligencia Artificial Las posibilidades de este servicio de imágenes y vídeos van mucho más allá de las de alojarlas en la nube: es posible editarlas, organizarlas... y hasta retocarlas

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Seguro que sabes que haciendo el gesto de pellizco sobre las imágenes puedes cambiar de visualización. Y también que basta con seleccionar varias fotografías para añadirlas simultáneamente a un álbum. Eso sí, las utilidades de Google Fotos van mucho más allá, y su servicio de alojamiento de imágenes, vídeos y recuerdos inolvidables es sólo una de sus funciones más destacadas. Estas son un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece en tu móvil, y todo gracias a la IA.

1 Mejorar

La función más práctica en el día a día. Poco importa que por una vez (¿seguro?) tus fotografías hayan salido muy oscuras o excesivamente borrosas: con un toque la IA es capaz de corregir las imágenes demasiado iluminadas, realzar sus colores (sin exagerar), ajustar la exposición y hasta corregir todo tipo de colores causados por una mala iluminación. No hace maravillas, pero... ayuda.

Editar > Automático > Mejorar (Dinámico y Optimizar)

2 Encuadre automático

Si no te convence la perspectiva de una fotografía o la disposición de las personas que aparecen en ella, siempre puedes dejar la solución en manos de los algoritmos. ¿Resultado? El sistema propone cuatro posibles alternativas para que elijas la que más te guste. Si aún así no te convencen, puedes volver a pedir una segunda opinión.

Editar > Encuadre (icono encima de la imagen) > Encuadre automático

3 Google Lens

¿Tienes curiosidad por saber de qué marca es el vehículo que aparece en una fotografía determinada? ¿Y dónde comprar la camiseta deportiva que viste tu querido cuñado? No te preocupes: Lens lo hace todo por ti. Para ello, basta con abrir la imagen y activar la función desde el menú contextual superior. Una vez elijas el motivo concreto, el sistema descubrirá los resultados correspondientes.

Foto > Menú contextual > Lens

4 Borrador mágico

No es la primera en implementar esta funcion, pero... es magia en estado puro. Y es que no hace falta tirar de herramientas como Photoshop o Nano Banana para convertirse en un diseñador experto. ¿Necesitas eliminar una taza de una mesa? Selecciónala y listo. ¿Quieres hacer desaparecer a un desconocido que se ha colado al fondo en un retrato familiar? Rodéalo en un círculo y... voilá. Los resultados no son óptimos, pero resultan sorprendentes...

Editar > Acciones > Borrador mágico

5 Mover

Una muestra más del potencial de la Inteligencia Artificial. Y es que con esta función podemos cambiar de lugar todo tipo de objetos y personas, sin olvidar que está en nuestra mano modificarlos de tamaño a nuestro gusto. Para ello, basta con escoger el motivo que queramos: una vez se seleccione, tocará desplazarlo a otra zona... y esperar a que el algoritmo de aprendizaje automático haga el resto.

Editar > Acciones > Mover

6 Editor mágico

Cambia el cielo de color, propone nuevas escenas... el editor mágico de Google Fotos es capaz de detectar todos los motivos de una imagen y editarlos de forma individualizada. Y todo, sin intervención del usuario. Eso sí, tiene la contrapartida de que aún no está extendido en todos los smartphones. ¿Los afortunados? Los de siempre: los móviles Samsung (no todos) y, cómo no, los Pixel, marca propia de Google en la que la compañía vuelca todos sus avances en IA.

Editar > Acciones > Editor mágico

7 Desenfoque de retrato

Las imágenes de personas en primer plano se caracterizan por su fuerza y gran expresividad. Eso sí, no siempre tenemos a mano la opción de escoger el programa concreto para desenfocar el fondo en origen y así destacar aún más una fotografía retrato. ¿Alternativa? Puedes hacerlo de igual manera con esta función, que te permite personalizar la profundidad y el desenfoque de cualquier motivo de la imagen.

Editar > Acciones > Desenfoque de retrato

8 Foto cinematográfica

Sí, a esas imágenes retrato que acabas de realizar les falta algo... y no sabes exactamente qué. ¿Te gustaría darles un toque profesional que les añada ese sello diferencial sobre el resto? Activa esta función y en un visto y no visto la fotografía estática se transformará en una ligeramente animada. El cambio no es especialmente significativo, pero lo cierto es que con el movimiento de fondo la imagen en primer plano destaca aún más...

Crear > Foto cinematográfica

9 Búsqueda

No es un servicio que trata de encontrar simples imágenes por texto o nombre de archivo. En absoluto. También reconoce objetos, personas y lugares; agrupa y busca por caras; caracteriza ubicaciones conocidas; y hasta es capaz de categorizar todas las fotografías de tu colección en base a criterios propios (selfies, perro, etc.). ¿Consecuencia? Encontrar una fotografía ya no es misión imposible.

Buscar