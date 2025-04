'Summer in Mara': Catarsis en el archipiélago perdido

JORGE GARMENDIA Domingo, 3 de enero 2021, 09:01 Comenta Compartir

Si eres del tipo de jugador al que le encanta evadirse del mundo real cosechando, recolectando y construyendo durante horas en juegos como 'Stardew Valley, 'Harvest Moon' o 'Animal Crossing' sigue leyendo, porque seguro que te interesará saber de qué trata 'Summer in Mara'. Lo último de los valencianos Chibig Studio ya está disponible tanto en PC como en las principales consolas de sobremesa.

A comienzos del pasado año, el estudio español anunció la apertura de una campaña de financiación para su proyecto más ambicioso, Summer in Mara, una nueva aventura con elementos de exploración y supervivencia centrada en las mecánicas de agricultura y el crafteo. El apoyo de la comunidad fue inmediato y, en menos de un mes, la iniciativa fue apoyada por más de siete mil usuarios, alcanzando la cifra de 190 mil euros (el 900% de su objetivo inicial). Números realmente sorprendentes, que han convertido al proyecto en el tercer Kickstarter español más exitoso de la historia.

Sin duda, un arranque cuanto menos prometedor, que pone el listón de las expectativas muy alto para este equipo de desarrollo independiente que ya tuvo que hacer frente a críticas no demasiado buenas en el pasado. Y es que su anterior creación, 'Deiland', un peculiar videojuego de rol y aventuras inspirado en el Principito, padecía ciertos inconvenientes en términos de jugabilidad que silenciaron la buena acogida que tuvo por parte del público. Veamos ahora si Chibig ha sabido aprovechar la oportunidad y si su propuesta consigue alzarse como una verdadera alternativa en el género de la gestión de granjas y la artesanía.

En Summer in Mara conoceremos a Koa, una pequeña aventurera cuyo sueño es explorar el mundo que la rodea. Cuando todavía era un bebé, durante una noche, Koa es rescatada de una fuerte tormenta en el mar por una longeva criatura marina llamada Yaya Haku. Al quedarse huérfana, la anciana Haku decide hacerse cargo de Koa y criarla en una pequeña isla tropical del reino insular de Mara, donde le enseña todo acerca de la naturaleza y sus dones, así como a aprovechar de forma adecuada todos los recursos que ésta brinda.

Así, comenzaremos con un tutorial en el que Yaya nos ayudará a conocer nuestra isla y nos explicará algunos conceptos básicos para que podamos ser autosuficientes. Esto es, el cultivo de los campos, el riego, la fertilización, la recolección de frutas, la tala y plantación de árboles, la extracción de minerales, la pesca... Además, conoceremos algunos lugares singulares de Mara, como una secreta puerta que se mantiene siempre cerrada o las dos estatuas de los guardianes de la montaña.

Un día, inesperadamente, su anfibia madre adoptiva desaparece sin dejar rastro y Koa descubre que el océano de Mara y todo el planeta Qü están en peligro, por lo que se verá impulsada a emprender su propio viaje. No solo aprenderá acerca de los secretos del mundo de Mara sino también descubrirá más sobre su pasado.

Con un sinfín de incógnitas y misterios sin resolver, nos adentraremos en Summer in Mara para ir desvelando, lenta y gradualmente, una historia cálida, hermosa y emocionante, que gira en torno al crecimiento y la empatía y que nos trasmitirá los valores de la amistad y el respeto al medio ambiente.

En lo jugable, Summer in Mara ofrece lo que promete: una experiencia que mezcla la simulación de vida, la gestión de recursos y la exploración. Tres elementos que, aunque convergen en su versión más simplificada con respecto a lo visto en otros títulos, se compaginan a la perfección en un sencillo y fluido equilibrio. Controlando a Koa en tercera persona, comeremos y dormiremos, labraremos los campos y romperemos piedras, nadaremos y pescaremos e iremos aprendiendo progresivamente a fabricar nuestras propias herramientas, cocinar e incluso construir pequeñas chozas donde resguardar a los animales. Al mismo tiempo, exploraremos con un humilde barquito las decenas de islas y pueblos que componen Mara y conoceremos a los peculiares seres que habitan en ellas.

Los numerosos NPCs con que toparemos irán encomendándonos misiones, la mayoría de búsqueda y recolección, y nos guiarán en nuestra búsqueda de la verdad sobre quiénes somos realmente, qué mal amenaza Qü y qué le ha ocurrido a la Yaya Haku. Así avanzaremos en Summer in Mara, sin peleas ni violencia, tan solo sobreviviendo y explorando isla a isla un mundo que nos desafía a investigar y nos incita a progresar y a mejorar como agricultores.

En parte, esto se debe al buen trabajo realizado por Chibig en el apartado técnico. Porque sí, Summer in Mara está lejos de ser brillante en este aspecto, pero no olvidemos que, pese a todo, no deja de ser una obra independiente. Con su diseño artístico el título se las arregla para llamar la atención. Los gráficos y las texturas no cuentan con la mayor resolución, pero los coloridos escenarios y modelados recrean entornos verdaderamente bonitos y agradables. Además, las cinemáticas se componen de cortas escenas animadas con un gran dibujado de estilo anime, claramente inspirado en las películas de Studio Ghibli.

Sin embargo, esta encantadora presentación también tiene sus puntos débiles, como el diseño del menú y la interfaz del usuario, que se siente incompleta y en la que se echa en falta más información sobre las herramientas y opciones que podemos utilizar. De igual forma, nos hubiera gustado ver un mayor cuidado en las animaciones tanto de Koa, con algunos movimientos y acciones muy poco naturales, como en la mayoría de los personajes secundarios, demasiado inexpresivos y cuyos diálogos de voz se limitan a sonidos guturales que se superponen sobre las líneas de texto.

La banda sonora, por su parte, es aún más hermosa y encantadora que el componente visual y se intercala en ocasiones con etapas de ausencia musical en las que el silencio y los sonidos de la naturaleza son la única melodía.

Valoración Summer in Mara es una aventura de exploración y supervivencia donde la obtención de recursos, la gestión agrícola y el crafteo son los protagonistas. Pese a que consigue combinar y equilibrar a la perfección todos estos elementos, las limitaciones obvias de su desarrollo, sus simplificadas mecánicas y algunas imperfecciones en el acabado, colocan al título en la segunda línea de un género demasiado competido. Por otra parte, su precioso apartado artístico y su entrañable historia centrada en el autoconocimiento, los valores personales y el cuidado de la naturaleza lo convierten en un título muy interesante y recomendable, sobre todo para el público infantil.