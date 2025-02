El sonido de alta resolución llega a Apple Music... pero los altavoces y auriculares de Apple no son compatibles

Resurgir del vinilo a un lado, hace mucho que la industria discográfica se desligó del formato físico para apostarlo todo al 'streaming'. Los repositorios musicales por suscripción se mantienen en auge tras la irrupción de Spotify en 2006, pero aún son muchos los usuarios ... que echan en falta una calidad de sonido equiparable a la del mítico disco compacto.

A este último respecto surgió Tidal en 2014, uno de los primeros servicios de streaming en ofrecer música de alta resolución. La premisa le ha permitido distanciarse de sus principales competidores... hasta ahora. Y es que Apple Music acaba de anunciar la llegada del audio 'lossless' y espacial (compatible con Dolby Atmos) a su catálogo. Todo ello sin coste adicional para los usuarios, medida que Amazon Music no ha tardado en replicar (el gigante del comercio electrónico cobraba un extra por la música 'en HD').

En esta tesitura, el modelo de negocio de Tidal se tambalea. También los planes de Spotify, la plataforma más popular del mercado, que prepara el lanzamiento de 'Spotify Hi-Fi' este año y a precio premium. ¿Pero qué es eso del sonido 'Hi-Res'? En términos llanos hablamos de un audio sin pérdida de calidad, que en algunos casos supera a la del CD. Por su parte, el audio espacial al que se refiere Apple «permite a los artistas crear experiencias envolventes con un sonido multidimensional e increíblemente nítido», lo que ha de abordarse durante el proceso de grabación.

Colegimos entonces que las 75 millones de canciones inherentes a Apple Music podrán escucharse sin pérdidas, mientras que sólo unas pocas (producidas expresamente) sacarán partido del nuevo estándar Dolby Atmos. Otro pero de la cuestión, que ha dejado descolocados a los usuarios, es que el audio lossless no resulta compatible con los auriculares inalámbricos (AirPods) y altavoces inteligentes (HomePod y HomePod mini) de la manzana mordida. Así lo han confirmado fuentes de la compañía a cabeceras especializadas como The Verge, radicando el problema en la propia tecnología Bluetooth: los AirPods y AirPods Pro utilizan el códec AAC, que data 1994 y limita su ancho de banda a 250 kbps (insuficiente para la reproducción de música a plena calidad). La solución podría pasar por la creación de un códec específico por parte de Apple, lo que no se encuentra en sus planes por el momento.

Más sorprendente resulta que los auriculares de diadema de los de Cupertino (AirPods Max, lanzados hace unos meses por 629 euros) sean incompatibles con el sonido de alta definición. Aunque pueden conectarse por cable, su puerto de conexión no soporta audio digital: éste se convierte en analógico y luego se digitaliza, proceso en el que se pierde calidad. No ocurre así con modelos de la competencia como el Sony WH-1000XM4, disponible por la mitad de precio.

Apple matiza que, aunque AirPods Max, HomePod y HomePod mini no ofrezcan audio lossless 'puro', sí que reflejarán buena parte de sus bondades durante la reproducción. Además, todos sus gadgets provistos de un chip W1 o H1 (iPhones inclusive) son compatibles per se con la nueva funcionalidad de audio espacial.