'Perfect Dark' y 'Mass Effect' coparon todas las miradas en The Game Awards The Initiative promete un shooter «que romperá esquemas»

FS GAMER Martes, 15 de diciembre 2020, 07:55

Los pasados The Game Awards confirmaron que 'Perfect Dark', la idolatada franquicia de RARE, retornará a manos de The Initiative. El estudio propietario de Microsoft, conformado por veteranos de Crystal Dynamics, Santa Monica Studio, BioWare, Naughty Dog y Respawn Entertainment, lleva un par de años trabajando en el proyecto. Su objetivo es crear un shooter en primera persona «que no se parezca a ningún otro» y donde el jugador tenga «plena libertad para afrontar cada situación».

En palabras de Dan Neuburger, director del juego: «Hemos estudiado a fondo qué significa ser un agente secreto, lo que dará pie a una diversidad de mecánicas sin precedentes. Buscamos un gameplay muy físico, que recordará a los movimientos de cámara típicos de las 'GoPro'. Queremos que los jugadores sientan la adrenalina de moverse por lugares y de formas en que habitualmente no lo hacen«.

Perfect Dark acumula tres entregas hasta la fecha: la original para Nintendo 64, una adaptación para Game Boy Color y la precuela Perfect Dark Zero, lanzada junto a Xbox 360 en 2005.

Otro jugoso teaser del evento californiano fue el del próximo capítulo de Mass Effect, desarrollo en fase temprana al que ya no contribuirán Casey Hudson y Mark Darrah (tras su marcha del estudio). Poco sabemos del juego más allá de las teorías que comienzan a circular por la red, pero confiamos en un retorno a las bases de la franquicia con su lanzamiento (para Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 y PC) en la primavera de 2021.