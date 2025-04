Los mejores videojuegos que pedir a los Reyes Magos

Los videojuegos volverán a ser el regalo estrella de la campaña navideña, máxime este año, con el importante auge del segmento a raíz de la ... pandemia. Más allá de las últimas entregas de FIFA (21) y Call of Duty (Black Ops Cold War), hemos seleccionado algunos de los títulos más destacados de la temporada, a los que deberíamos sumar aquellos comentados en nuestro recopilatorio veraniego.

Cualquiera de las siguientes opciones (para todos los gustos y edades) garantizan el acierto de cara al advenimiento de sus Majestades de Oriente:

Assassin's Creed Valhalla

Vídeo.

La última lección de historia de Ubisoft nos lleva al siglo IX después de Cristo, cuando los vikingos se embarcan a la conquista de las costas británicas. Como Eivor transitaremos el mapa más extenso de la franquicia (140 kilómetros cuadrados repartidos entre Noruega, Inglaterra, Vinland, Asgard y Jotunheim), ganando territorios al enemigo en contiendas espectaculares.

Una aventura diseñada para perdernos durante horas y en la que se vislumbran las bondades de la nueva generación de consolas, además de corregirse los (escasos) aspectos criticables de las dos entregas precedentes: Origins, ambientada en el Antiguo Egipto y Odyssey, en la Antigua Grecia.

En su desarrollo ha participado la divisón de Ubisoft en Barcelona, tal y como relató el game design directo del estudio (Rogerio Silva) durante el pasado Fun & Serious Game Festival.

Disponible en: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia y PC

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Vídeo.

Lo que parecía una expansión improvisada del sobresaliente Marvel's Spider-Man ha resultado una de las mejores experiencias de lanzamiento para PlayStation 5 (también disponible para su predecesora); ejemplarizante en cuanto a la tecnología de trazado de rayos, los ínfimos tiempos de carga y los gatillos adaptativos del nuevo mando.

Como su propia nomenclatura indica, el protagonista es Miles Morales, un hombre araña 'de repuesto' que termina velando por Nueva York en ausencia de su mentor. Así se ve envuelto en una amenaza de proporciones titánicas, que pondrá a prueba tantos sus habilidades como su vida personal.

Como otros juegos de mundo abierto, depara infinidad de tareas al margen de la historia principal.

Disponible en: PS4, PS5

Cyberpunk 2077

Vídeo.

Tras cinco años en desarrollo, la superproducción del estudio polaco CD Projekt RED (responsable de la franquicia The Witcher) acaba de llegar al mercado. Hablamos de un RPG subjetivo en mundo abierto, de ambientación futurista y enfocado al combate.

El desarrollo ha conseguido las mayores alabanzas en su versión para compatibles, dado su empaque técnico y profundidad narrativa, siendo ésta la versión que recomendamos incluir en la carta a sus Majestades. Por contra, las ediciones para Xbox One y PlayStation 4 adolecen de innumerables defectos gráficos por los que CD Projekt ya ha pedido disculpas.

Para quien pueda recorrer Night City con garantías, no hay mejor propuesta estas navidades.

Disponible en: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia y PC

Watch Dogs Legion

Vídeo.

Con la franquicia Watch Dogs, Ubisoft ahonda en la problemática de un mundo hiperconectado. 'Legion' nos sitúa en el mapa de una Londres al borde del colapso, donde un estado vigilante oprime a la población, empresas militares privadas controlan las calles y los criminales campan a sus anchas.

En éstas, el grupo de hackers informáticos DedSec recluta al londinense medio para conformar una Resistencia implacable. Ahí radica el gran atractivo de esta aventura en mundo abierto (donde visitar los parajes más icónicos de la capital británica): el jugador puede controlar a cualesquiera de los personajes con que se cruza, albergando cada cual sus propias habilidades, carácter e historia personal.

El libre albedrío en estilos de juego y la posibilidad de transitar la urbe junto a tres amigos completan una propuesta imperdible, también en camino para la nueva generación.

Disponible en: PS4, Xbox One, Stadia y PC

Pikmin 3 Deluxe

Vídeo.

Pikmin es una de las franquicias más singulares de Nintendo, aparecida en 2001 para acercar el género de la estrategia en tiempo real al público menos ducho. A ello contribuyó una estética preciosista radicada en parajes naturales, donde un ejército de diminutas criaturas se muestra dispuesto a obedecer órdenes.

Tras su paso por Wii U, la tercera entrega de la serie irrumpe en Nintendo Switch con una versión 'Deluxe'. Encarnamos aquí a Brittany, Alph y Charlie, exploradores que llegan a un planeta desconocido para agenciarse provisiones. Es entonces cuando descubren a unos Pikmin con habilidades específicas según su tonalidad; siempre dispuestos a levantar objetos pesados, construir puentes o luchar contra la fauna local entre otros menesteres.

'Pikmin 3 Deluxe' alberga novedades como un prólogo y epílogo inéditos, cooperativo para dos jugadores, mejoras en el sistema de apuntado y modos de dificultad adicionales.

Disponible en: Nintendo Switch

Star Wars Squadrons

Vídeo.

Siguiendo la estela de títulos como 'X-Wing vs TIE Fighter' o 'Star Wars Rogue Squadron', Electronic Arts encargó 'Star Wars Squadrons', título que nos convierte en pilotos de las naves más icónicas de la franquicia cinematográfica.

Comercializado a precio reducido, el desarrollo propone una campaña inédita acontecida tras la batalla de Endor: la Nueva República confía en el diseño de un buque estelar ('Starhawk') para acabar con el Imperio, lo que motiva una pugna sin cuartel entre ambos bandos.

Squadrons también cuenta con dos modos multijugador 5 contra 5 ('Refriegas' y 'Batalla de Flotas'), que deparan algunos de los combates aéreos más apabullantes disputados en sistema de entretenimiento alguno. Máxime si jugamos con un visor de realidad virtual: lo más parecido a sentarse en la cabina de un Ala-X… o un Tie Fighter.

Disponible en: PlayStation 4, Xbox One y PC

Mario Kart Live: Home Circuit

Vídeo.

'Mario Kart Live: Home Circuit' preserva el gusto de Nintendo por la innovación, lo que muchas veces les ha llevado a fusionar el concepto de videojuego con otros (a priori) poco relacionados.

El experimento que nos ocupa se sirve de la realidad aumentada para convertir nuestro salón en un circuito. Pero no uno cualquiera: las carreras locas de Mario Kart, con sus traicioneros caparazones y cáscaras de plátano, se disputan mediante coches de juguete teledirigidos. Éstos cuentan con una cámara que transmite su imagen a Nintendo Switch, de forma que entorno real e ítems se confundan como nunca hubiésemos imaginado.

Home Circuit permite configurar tantos trazados como admita nuestra imaginación y, lejos de antojarse anecdótico, alberga una jugabilidad profunda: modo 'Grand Prix' con 8 copas y 24 recorridos; carreras personalizadas, retos a contrarreloj y modalidad 'Espejo' para un desafío adicional.

Disponible en: Nintendo Switch

Crash Bandicoot 4

Vídeo.

Hubo un tiempo en que cada compañía del videojuego presumía de mascota. Con la excepción de cierto fontanero, solíamos hablar de animales antropomórficos entre la sonrisa y el ceño fruncido. Si SEGA tenía un erizo, Sony acabó adoptando a un marsupial: Crash Bandicoot. Detrás anduvo Naughty Dog, equipo responsable de superproducciones como la cuadralogía 'Uncharted' o sendos 'The Last of Us'.

Convertido en referente del género de las plataformas, Bandicoot protagonizó una trilogía para la PlayStation original, dando tumbos a posteriori con iteraciones descafeinadas. Ahora nos llega su primera aventura inédita en una década, heredera de los fundamentos de la franquicia: saltos cronometrados, acopio de 'manzanas' y multitud de cameos en torno a cuatro 'Máscaras Cuánticas', fundamentales para «restaurar el orden del multiverso».

'Crash Bandicoot 4: It's About Time' se completa con modalidades multijugador cooperativas y competitivas.

Disponible en: PlayStation 4 y Xbox One

Super Mario 3D All-Stars

Vídeo.

13 de septiembre de 1985: 'Super Mario Bros.' se lanza en Japón y germina la franquicia más exitosa e influyente del ocio electrónico. Como no podía ser de otro modo, Nintendo ha conmemorado la onomástica por todo lo alto: merchandising, una edición especial de su mítica Game & Watch, la traslación (literal) de Mario Kart a nuestros salones… y el recopilatorio que nos ocupa.

'Super Mario 3D All-Stars' alberga tres de las aventuras más icónicas del fontanero. Comenzando por 'Super Mario 64' (1996), considerada la revolución del videojuego tridimensional y una clase magistral en diseño de niveles. También vuelve 'Super Mario Sunshine' (2002), aventura con la que el padre de la 'criatura', Shigeru Miyamoto, demostró su inconformismo.

La celebración culmina con el viaje a las estrellas de 'Super Mario Galaxy' (2007), abanderado de los sensores por movimiento y otra razón de peso para visitar una colección irrepetible.

Disponible en: Nintendo Switch

Marvel's Avengers

Vídeo.

Desde siempre, el cómic ha sido una de las grandes influencias del videojuego. La cantidad de títulos basados en sus páginas (fundamentalmente las de Marvel y DC) resulta inabarcable, aunque por desgracia la mayoría de adaptaciones yerran el tiro.

Tras enfundarnos la armadura del mismísimo Iron Man gracias a PlayStation VR, ahora toca el turno de acompañar a su cuadrilla. Junto al Capitán América, Hulk, Viuda Negra y Thor, asistiremos a la inauguración del nuevo cuartel general de Los Vengadores en San Francisco. Una celebración que se trunca cuando un accidente borra la urbe de un plumazo.

Cinco años después de ser culpados de la catástrofe, una joven llamada Kamala Khan reúne al grupo para detener a una nueva y misteriosa fuerza… Esta premisa da pie a una espectacular aventura de acción, pensada para disfrutarse a largo plazo y junto a tres amigos.

Disponible en: Xbox One, PlayStation 4 y PC

Microsoft Flight Simulator

Vídeo.

Los videojuegos suelen servirnos como vía de escape. Máxime con referencias como este 'Flight Simulator', licencia veterana de Microsoft que retorna bajo uno de los apartados técnicos más deslumbrantes del ocio electrónico.

Este fotorrealismo sin tapujos permite reconocer hasta el más recóndito paraje terrestre: tan sólo hemos de subir a la cabina de nuestra aeronave (desde una avioneta recreativa hasta un Boeing 747) y emprender la vuelta al mundo. Para ello, Asobo Studio ha recreado 7.000 aeropuertos, 2 millones de ciudades y 1.500 millones de edificios, sin contar orografía, tráfico y fauna.

Aguarda una experiencia de simulación total, con la que bien podrían entrenar los pilotos profesionales. Cada configuración y condicionante de vuelo quedan reflejados, aunque también podemos encender el piloto automático y deleitarnos con las vistas.

Disponible en: PC (Microsoft Store y Xbox Game Pass).

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Vídeo.

'Tony Hawk's Pro Skater' fue una de las primeras experiencias a los mandos para toda una generación. Así, cada recoveco de los escenarios, pista de la banda sonora y combinación de botones quedaron grabados a fuego en la memoria de muchos. Volver a ello 20 años después supone un ataque de nostalgia indubitable, lo que Activision ha decidido explotar.

Como su propio nombre indica, 'Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2' remasteriza las dos primeras entregas (lanzadas originalmente para PSX). Incluye así todos los niveles, skaters profesionales, trucos y temas musicales que recordamos, bajo un apartado técnico a la altura de los tiempos que corren.

El simulador de skateboarding atesora igualmente muchas de las modalidades clásicas: multijugador en línea y un completo editor de fases o personajes (pudiendo compartir nuestras creaciones con la comunidad del juego).

Disponible en: PS4, Xbox One y PC