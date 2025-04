La mejor tecnología para regalar en Reyes por relación calidad precio

JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 29 de diciembre 2020, 11:20 Comenta Compartir

La tecnología suele asociarse con precios prohibitivos, motivo por el que cada Navidad sigue apostándose por frascos de colonia y corbatas, pero nada más lejos de la realidad. La irrupción de las grandes marcas chinas ha motivado una explosión de modelos tan económicos como fiables, lo que a su vez ha rebajado las cuantías marcadas por gigantes como la propia Apple, cada vez más propensa a modelos intermedios en prestaciones.

El siguiente listado incluye algunos de los gadgets inteligentes más demandados por estas fechas, desde la veintena de euros hasta los trescientos, pero siempre con la premisa de una relación calidad precio fuera de toda duda.

Amazon Echo Show 5

Ampliar

Entre los numerosos modelos de la gama Echo, el más asequible con pantalla (de cinco pulgadas) se ha convertido en el auténtico best-seller de la campaña navideña. Con un precio ofertado de 44 euros al momento de escribir estas líneas, habrá quien lo utilice como reloj de mesa inteligente; para realizar videollamadas con familiares, gestionar su calendario personal, cocinar con instrucciones paso a paso o reproducir vídeos. Ésto sin olvidarnos de las posibilidades de Alexa, el asistente por voz de Amazon.

Game & Watch: Super Mario Bros

Ampliar

Si el presupuesto no da para obsequiar una consola de nueva generación (agotadas en todas partes aún así), encontramos opciones como la exitosa Nintendo Switch Lite o el homenaje de los japoneses a su primera consola portátil. 'Game & Watch: Super Mario Bros' es una reedición que a su vez conmemora los 35 años del mítico juego de NES, preinstalado junto a 'Super Mario Bros. 2: The Lost Levels' y una particular versión del minijuego 'Ball'. Con un precio recomendado de 59 euros, también hace las veces de reloj.

Realme Buds Q

Ampliar

El éxito de los AirPods elevó el interés por los auriculares inalámbricos. Entre las opciones más económicas están los Buds Q de Realme, compañía que atenaza el reinado de Xiaomi en el segmento de la gama de entrada y media. Ofrecen hasta 20 horas de autonomía gracias a su estuche de carga, controles de reproducción táctiles y un modo de ultra baja latencia pensado para juegos. Todo en 35 gramos de peso y a menos de 20 euros.

Conga 1090

Ampliar

El fabricante español Cecotec prosigue su escalada en el ránking de ventas gracias una cartera de productos de lo más variopinto; a la vanguardia en cuanto a especificaciones. La gama Conga es una de las más aplaudidas, con un modelo 1090 que ofrece mucho por muy poco. Barre, aspira, pasa la mopa y friega con 6 modos de limpieza; puede programarse e incluye dos depósitos de gran capacidad. Además, la tecnología iTech Smart 2.0 adapta la potencia de succión a diferentes superficies, detecta obstáculos y evita que el robot se caiga por las escaleras. Está rebajado a 148 euros y tiene una autonomía máxima de 160 minutos.

Oral-B iO 8

Ampliar

Puede que regalar un cepillo de dientes eléctrico no parezca la gran cosa, pero la nueva gama de Oral-B ha entusiasmado incluso a quienes nunca se habían planteado cambiar su cepillo manual. Desde 159 euros, incluye una base de carga magnética y un pantalla interactiva en color que informa sobre los distintos modos de cepillado, cuándo es conveniente reemplazar el cabezal o si nos hemos cepillado el tiempo suficiente. Además, un sensor de presión inteligente nos advierte si nos estamos cepillando demasiado fuerte, suave o con la intensidad correcta.

Apple Watch SE

Ampliar

Aunque hay relojes inteligentes más económicos, lo cierto es que ninguno ha conseguido igualar el grado de precisión (y prestaciones) del smartwatch de Apple. Por esto mismo, muchos han encontrado en el Watch SE la oportunidad perfecta para agenciárselo. Se trata de una versión 'recortada' del Watch Series 6, sin electrocardiogramas ni medición de oxígeno en sangre, pero con el resto de funcionalidades intactas. Una gran compra por 299 euros. También está disponible el Watch Series 3 desde 219 euros, cuyas carencias pueden consultarse aquí.

Oculus Quest 2

Ampliar

Hasta hace poco, los visores de realidad virtual eran armatostes prohibitivos, que obligaban a llenar el salón de cables (además de un ordenador lo suficientemente capaz). La cosa cambió con el modelo Quest de Oculus, que acaba de actualizarse: basta enfundárselo para jugar de forma inalámbrica, sin sensores externos más allá de sus mandos. Incluye numerosas aplicaciones multimedia y juegos, sus lentes ofrecen una nitidez envidiable y puede conectarse a equipos de sobremesa para una mayor fidelidad visual. Un dispositivo que dejará boquiabiertos a todos los miembros de la familia por 329 euros (la versión con 64GB de almacenamiento interno).

Lenovo Smart Tab M10

Ampliar

¿Tus hijos necesitan una tablet? Olvida los modelos de baratillo que abundan en Amazon u otras tiendas online y opta por ésta de Lenovo, económica pero competente. Por 179 euros integra un panel HD táctil de 10,1 pulgadas, procesador de 8 núcleos, cámaras frontal y trasera, altavoces estéreo Dolby Atmos, batería de 5.000 mAh, base de carga inteligente y compatibilidad con Google Assistant para usarla como si de un smart speaker se tratase.

Mi 10T Lite

Ampliar

Y si lo que necesitamos es un buen teléfono de gama media-alta, por 279 euros obtendremos un Xiaomi Mi 10T Lite con pantalla de 120Hz, cuádruple cámara trasera (con sensor principal de 64 megapíxeles), batería de 4820 mAh, procesador Snapdragon 750G, altavoces estéreo, sensor de huellas dactilares lateral y soporte para redes móviles 5G.