Di adiós a tus problemas puntuales de conexión en el móvil

Seguro que en más de una ocasión te has visto obligado a reiniciar tu móvil porque el WiFi había dejado de funcionar repentinamente. Por no hablar de esa generosa conexión 4G que se había bloqueado cuando más lo necesitabas o ese GPS que se rebeló en el peor momento posible… Nos guste o no, son situaciones que de vez en cuando se producen sin razón aparente y que al final acabamos solucionando de la forma más rudimentaria y efectiva posible: apagando y encendiendo nuestro terminal… con el tiempo que conlleva.

Para evitar este inconveniente hay una forma más sencilla de volver a recuperar la conectividad: el modo avión. Presente tanto en terminales iOS como Android, se trata de una función que permite reiniciar todas las conexiones inalámbricas del terminal, de una manera más rápida y eficaz. Este modo avión originalmente estaba pensado para limitar el acceso a internet durante los vuelos, restricción que sigue vigente en la actualidad para facilitar la comunicación entre tripulación y controladores aéreos. Eso sí, a día de hoy, también se le puede sacar partido en otras circunstancias.

El modo avión es una función muy accesible, ya que suele ser uno de los ajustes rápidos que incorporan todos los smartphones en el menú desplegable superior de las pantallas. Además, también es posible encontrarlo en la categoría 'Conexiones' de los Ajustes, apartado que puede cambiar su disposición en función del fabricante y la capa de personalización que incluya el terminal.

Su aplicación es muy sencilla: basta con activar y desactivar el modo avión. Y listo. Ten presente que una vez lo habilites no podrás realizar ni recibir llamadas, perderás tu conexión Wifi, tu conectividad de datos (4G, 3G, ec.), el GPS, el NFC… y tampoco podrás emparejarte por Bluetooth con otros dispositivos. Esto, lógicamente, no impide que podamos seguir utilizando nuestro móvil, aunque sea de forma mucho más limitada. Al desactivar este modo avión, volverás a recuperar toda la conectividad y tu conexión inalámbrica estará nuevamente operativa. Esto es especialmente útil cuando perdemos la cobertura sin causa aparente o nuestro móvil se desconecta de repente y no es capaz de acceder nuevamente a la red.

¿Y qué otros usos le podemos dar a este modo avión? Además de hábitos como el de activarlo por la noche a la hora de dormir o en cualquier tipo de evento (cine, concierto, etc.), podemos evitar la publicidad de un juego instalado, leer los mensajes de WhatsApp sin que al remitente le aparezca el doble check azul de leído, cargar más rápidamente la batería, etc. Eso sí, aún con el modo avión activado podremos volver a habilitar nuevamente el Wifi, el Bluetooth o el GPS.