Facebook Citas frente a Tinder: ligar en tiempos de redes sociales Facebook Citas / WEB El nuevo servicio de la compañía fundada por Mark Zuckerberg tan sólo está activo en Colombia, Canadá y Tailandia a modo de prueba SARA BORONDO Jueves, 10 enero 2019, 17:02

Para los más jóvenes ligar no es solo conocer a alguien tomando copas en una fiesta o ir al cine con una persona recomendada por un amigo. En los últimos años, los chats primero y las redes sociales después han introducido el concepto de contactar con un desconocido y establecer una conexión emocional antes de saber cómo es físicamente en realidad. Aplicaciones de ligar como Meetic, Badoo o Wapa (hay para todos los gustos) han permitido ir directamente al grano sin pasar por un largo proceso de seducción.

En esta última categoría, Tinder es sin duda la reina con un millón de citas por semana, según datos de la propia empresa. Está presente en más de 190 países y evalúa 1.600 millones de posibles citas cada día. Ahora, otro gigante de las redes sociales, Facebook, está preparando su desembarco en el territorio de las relaciones íntimas con una visión muy diferente a la de Tinder.

Aunque ambas tienen como objetivo unir a personas que buscan a otras, la primera red social está más asociada a relaciones fugaces, carnales y cortas, mientras que la segunda quiere ejercer de Cupido y unir almas gemelas. Por todo ello, las diferencias entre ambos servicios son numerosas, como se puede comprobar a continuación:

1

A la hora de registrarse

En Tinder es suficiente con tener un smartphone y, paradójicamente, una cuenta de Facebook. Tras descargar la 'app' o visitar su web, el usuario puede iniciar la sesión con la red social de Mark Zuckerberg a modo de identificación (Tinder no publica nada en ella, aunque hay que permitir el acceso a todo lo que la aplicación pida).

Si no se quiere utilizar Facebook, se puede facilitar el número de teléfono, rellenar la información de perfil y dar los permisos necesarios a Tinder. Las preguntas son bastante básicas: nombre, edad, sexo, gustos y aficiones y qué se busca en la red. Hay que añadir una foto (es recomendable que sea de calidad y se distinga bien el rostro) y otra de índole más personal.

'Citas' de Facebook, por contra, funcionará dentro de la 'app' que ya tiene la red social, pero contará con una información independiente y aparecerá como una pestaña distinta. Hay que entrar en el menú y buscar Citas -una vez que el servicio esté disponible para todos- y crear un perfil diferente, ya que solo toma del actual el primer nombre y la edad.

Después, hay que indicar el rango de la edad y el género de las personas que nos puedan interesar, mientras que el GPS del móvil servirá para ponernos en contacto con nuestras futuras parejas que estén en un radio de 100 kilómetros. Además, hay que incluir fotografías y, de forma opcional, responder a algunas preguntas personales relacionadas con nuestro trabajo, estudios, estatura o religión. También es posible agregar una pequeña biografía.

'Citas' no mostrará los contactos que haya en el perfil normal ni aquellos de personas que se hayan bloqueado. Incluso se puede indicar que no aparezcan amigos ni amigos de amigos. Esto quiere decir que ningún conocido de un usuario tiene por qué saber que se ha creado un perfil en el apartado más ligón de la popular red social.

No hay que olvidar tampoco que 'Citas' forma parte de Facebook, por lo que se puede integrar en Grupo y Eventos a la hora de mostrar este servicio y sus perfiles a todos los miembros de una página.

2

A la hora de decidir si alguien puede ser una cita interesante

En este aspecto, 'Tinder' va directa al grano. Se ven las fotos de los usuarios seleccionados por la aplicación a través de varios filtros como la ubicación, distancia, edad y género. Si no te gusta la persona que aparece en la pantalla, la arrastras hacia la izquierda y, si te interesa quedar con ella, hacia la derecha. Los primeros no sabrán quién la han descartado y, en el caso de los segundos, se produce un 'match' con la opción de comenzar un chat.

Con 'Citas', el primer contacto es también mediante foto, pero el proceso es inverso al de 'Tinder': para indicar que hay interés en conocer a la otra persona hay que escribirle un mensaje. Quien lo recibe, puede responder e iniciar una conversación. O no. En el chat se puede escribir lo que se desee, pero solo mediante texto (ni gifs ni emojis). No parece que vayan a funcionar los enlaces ni se podrá copiar contenido. Como tiene protección DRM, tampoco se podrán hacer pantallazos, de forma que todo se centrará en la mera conversación.

La ventaja respecto a 'Tinder' es que se puede iniciar un acercamiento sin necesidad de que los dos usuarios se hayan elegido mutuamente. Si se descarta un perfil de usuario se puede volver a ver más adelante. La intención de Facebook, según afirmó Nathan Sharp, director de producto de Data de la compañía a la web tecnológica Techcrunch, es «que se tenga en cuenta que tras los perfiles y los mensajes hay personas reales a través de un sistema que prima la reflexión al impulso y que las personas son algo más que una foto de perfil».

3

En el coste para sus usuarios

Aunque Tinder es gratis, tiene la opción de contratar Tinder Plus o Tinder Gold, que confieren distintos privilegios como deshacer un deslizamiento o dar 'me gusta' sin límite diario. En el caso de la segunda opción, se puede ver a quién le gustas antes de deslizar la foto. 'Citas', de momento, no tiene ninguna opción de pago.

4

En su implantación

La gran diferencia. Tinder lleva cinco años y medio en funcionamiento y Facebook todavía está trabajando en su aplicación para los teléfonos móviles. 'Citas' comenzó a funcionar en Colombia en septiembre y en noviembre en Canadá y Tailandia.

De momento, 'Citas' no está activa en ningún otro país ya que parece que la empresa se anda con pies de plomo para extenderla, tras los últimos escándalos en los que se ha visto involucrada como la de Cambridge Analytica durante las elecciones estadounidenses de 2016 o las acusaciones de que la red potencia la desinformación. Ahora, Facebook intenta asegurarse de cumplir todas las normas de cada territorio antes de activarla en su versión. Veremos si el servicio sufrirá cambios al implantarse en otros lugares.