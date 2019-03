Facebook, de plaza a salón de casa Zuckerberg. / Efe EMPRESAS A días de la llegada del aniversario de Cambridge Analytica, Zuckerberg mira al futuro pensando en más privacidad y encriptación JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Viernes, 8 marzo 2019, 06:44

«Entiendo que mucha gente no crea que Facebook pueda o incluso desee construir este tipo de plataforma centrada en la privacidad». Así se disculpaba esta semana Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en un largo post en su muro.

A las puertas del primer aniversario del escándalo de Cambridge Analytica, Zuckerberg intenta lavar la cara a la gran red social. Esta no es la primera vez que el fundador de la compañía promete proteger la privacidad de sus usuarios.

El terremoto en la compañía ha provocado una pérdida de 15 millones de usuarios en el último año. «Si no podemos proteger tus datos, no merecemos estar a tu servicio», explicaba Zuckerberg hace unos meses.

El nuevo post no trae nuevas herramientas, pero sí deja entrever cómo será el futuro de Facebook y el Universo Zuckerberg. «Realmente todavía no ha cambiado nada en la política de privacidad de Facebook, ya que, de momento, estos cambios no se han implementado en la plataforma», explica Ana Aldea, fundadora y CEO de Datasocial.

«Hoy ya estamos viendo que los mensajes privados, las historias efímeras y los grupos pequeños son de lejos las áreas que más crecen en la comunicación online», explica Zuckerberg. La privacidad y la encriptación de los mensajes serán los pilares del futuro de Facebook y también Instagram y Whatsapp.

Facebook y sus directivos miran al futuro y ven escaso recorrido al llamado petróleo del Siglo XXI: el dato. La protección al usuario con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos europeo hará, apunta Zuckerberg, a que no podrán ser recogidos, por lo que el camino les lleva a un modelo de conexiones privadas.

El pasado mes de enero, The New York Times revelaba que Zuckerberg había ordenado que los servicios de mensajería de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger se integren. No obstante, las tres compañías seguirían funcionando de manera independiente.

El escrito del fundador de la red social parece reafirmar ese paso. «Las personas desean poder elegir qué servicio usan para comunicarse con las personas. Sin embargo, hoy, si desea enviar mensajes a las personas en Facebook, debe usar Messenger, en Instagram debe usar Direct y en WhatsApp debe usar WhatsApp. Queremos darles a las personas una opción para que puedan comunicarse con sus amigos a través de estas redes desde cualquier aplicación que prefieran».

Integración, pero con una defensa a ultranza de la privacidad. «Da a las personas la libertad para ser ellos mismos y conectarse de forma natural», destaca Zuckerberg. «Para los usuarios de las redes sociales de Facebook (Facebook, Instagram y WhatsApp), estos cambios supondrían que nuestras comunicaciones sean más seguras. Facebook sabrá menos de nosotros y almacenará datos por menos tiempo», explica la CEO de Datasocial a Innova+.

Encriptar los datos y las conversaciones es también una prioridad en la nueva dirección que tomará Facebook gracias a la encriptación de extremo a extremo. «A nivel seguridad, aspectos como el cifrado extremo a extremo y el tiempo de almacenamiento de los datos es realmente relevante», apunta Aldea. «Los usuarios cada vez somos más conscientes de la importancia de la privacidad, y hay algunas personas que han abandonado la plataforma que quizá piensen en volver», añade.

A pesar de este anuncio, sin medidas concretas, el mismo Zuckerberg apunta los problemas que traerá consigo esta unificación. «Habrá vulnerabilidades de spam y seguridad si permitimos mandar mensajes desde apps desconocidas sin que nuestros sistemas de seguridad vean los patrones de actividad».

Zuckerberg, sin embargo, no dio fechas para la llegada de todos estos cambios. «Estos son desafíos importantes y hay muchas preguntas aquí que requieren mayor consulta y discusión. Pero si podemos implementar esto, podemos dar a las personas más opciones para utilizar su servicio preferido para llegar de manera segura a las personas que desean». Un gran anuncio, que parece calmar la tormentosa travesía de la compañía en los últimos años.