Así serán las gafas de Facebook que te permitirán comunicarte con la mente Kit de investigación inicial de un dispositivo portátil de interfaz cerebro-computadora, construido por Facebook Reality Labs. La tecnológica lleva varios años trabajando en este proyecto que, según aseguran, va por buen camino RODRIGO ALONSO Lunes, 5 agosto 2019, 07:01

El mundo de la tecnología lleva experimentando un progreso vertiginoso desde hace décadas. Lo que hace un puñado de años se consideraba una fantasía, ahora es cada vez más accesible. Y es que, ¿quién pensaba en los noventa, si dejamos a un lado el cine de ciencia ficción, que se iba a alcanzar el grado de hiperconectividad actual?. Pues bien, parece que la carrera continua, porque ahora Facebook afirma, a través de un comunicado, que está progresando en el desarrollo de unas gafas que permiten al usuario escribir con la mente.

Ya hace más de dos años que la compañía de Mark Zuckerberg anunció en la conferencia anual de desarrolladores F8 que estaba trabajando en este proyecto, sin embargo, hace tiempo que no ofrecían ninguna información sobre su estado. Según afirmaron por entonces, en 2017, el dispositivo, que consistiría en unas gafas de realidad aumentada (AR), permitiría al usuario escribir palabras simplemente imaginando que está hablando. El sistema no sería invasivo y, a su vez, no haría falta decir nada ni realizar ningún movimiento para que funcionase.

«Va a ser algo completamente nuevo, tan limpio como un descanso de todo lo que había antes», explica Michael Abrash, el jefe científico del equipo que se encuentra detrás de este proyecto, Facebook Reality Labs (FRL). Según señalan desde la tecnológica, aún queda tiempo para que estas gafas enfilen la fase final de su desarrollo. Todavía están buscando la forma de que puedan convertirse en una realidad. A pesar de ello, se muestran muy optimistas al respecto.

Esto se debe, principalmente, a los avances que se están experimentando en el campo de la tecnología BCI, que permite la comunicación entre el cerebro y una máquina. En el comunicado, Facebook se hace eco del trabajo realizado por unos investigadores de la Universidad de California, ubicada en San Francisco (USCF), que han conseguido gracias a su trabajo decodificar un pequeño grupo de palabras en un monitor en tiempo real mientras hablaban.

A pesar de que el grupo de palabras que puede leer esta tecnología actualmente es bastante reducido, se espera que próximamente sea capaz de «traducir vocabularios mucho más grandes con tasas de error dramáticamente más bajas», se asegura en el comunicado. Y es que el objetivo de la universidad estadounidense es desarrollar un sistema que pueda ayudar a las personas con afecciones neurológicas. De este modo, esperan que este alcance una velocidad de decodificación de 100 palabras por minuto, con un vocabulario de 1.000 palabras y con una tasa de error por palabra inferior al 17 por ciento.

Desde Facebook se muestran confiados, pero son conscientes de las dificultades a las que se enfrentan. Por el momento, siguen trabajando en su desarrollo: «Dentro de una década, la capacidad de escribir directamente desde nuestros cerebros puede aceptarse como un hecho. No hace mucho tiempo, sonaba como ciencia ficción. Ahora, se encuentra al alcance plausible. Y nuestra responsabilidad de garantizar que estas tecnologías funcionen para todos comienza hoy».