Diez errores que arruinarán tus fotos y vídeos esta Semana Santa

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 12 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Semana Santa es una época para recargar pilas, desconectar e... inmortalizar tu paradisíaca escapada anual. Pero, ¿estás convencido de que tus fotos no van a caer en saco roto? Porque a buen seguro pecarás de ingenuo con la cámara de tu móvil en la mano...

1 Grabación de vídeos a 4K

La resolución no es sinónimo de calidad, y obtener vídeos en 4K a 60 fps. esconde importantes contrapartidas, a menudo desconocidas. Sí, los 3840 × 2160 píxeles (16:9) garantizan una nitidez sobresaliente, pero a costa de una mayor potencia de procesamiento, un notable consumo de batería y una estabilización limitada. Y, sobre todo, archivos excesivamente pesados: 1 minuto de vídeo en 4K a 30 fps puede llegar a ocupar entre 300 MB y 1 GB, en función del códec. Casi nada.

2 Relación de aspecto invariable

¿Alguna vez te has parado a pensar en la proporción de tus fotografías? Las cámaras configuran por defecto una vista 4:3, a priori la más equilibrada. Pero... no siempre es así. Y es que si lo tuyo es inmortalizar todo tipo de paisajes o acostumbras a ver las imágenes y vídeos en la TV, no hay mejor opción que apostar por la panorámica (16:9). La 1:1, más cuadrada, es ideal para subir y compartir fotografías en redes sociales como Instagram.

3 Obviar el modo retrato

¿Has probado alguna vez a retratar a un familiar o amigo en la clásica imagen de perfil? La fotografía será correcta pero... a buen seguro no destacará. Prueba el modo retrato, opción que tira de la cámara dual del móvil con un doble objetivo: inmortaliza al sujeto con una, y con la otra mide la profundidad. ¿Resultado? Un fondo ligeramente desenfocado que realza al sujeto en primer plano. Merece la pena darle una oportunidad.

4 FPS sin medida

La lógica invita a pensar que cuantos más fotogramas por segundo se muestren en una grabación, mejor. Pero no siempre es así. Por defecto, las cámaras de los móviles graban a 30 fps, medida especialmente recomendable para grabaciones cotidianas, entrevistas y todo tipo de contenidos para redes sociales. Eso sí, las escenas deportivas o de acción exigen una mayor fluidez, de ahí que sólo en estos casos estén especialmente indicados los 60 fps. Si vas más allá, con 120 o 240 fps ya te será posible grabar a cámara lenta con calidad...

5 Selfie en espejo

Quizá no te hayas fijado, pero cuando sacas un selfie con la cámara del móvil la imagen aparece invertida de forma automática. En otras palabras, de igual manera que si la vieras a través de un espejo: si en origen levantas la mano derecha, en la fotografía lo hará la izquierda. Curioso, ¿verdad? Si quieres evitar este efecto espejo puedes hacerlo desde los propios ajustes de la cámara, desactivando la opción Selfie en espejo.

6 ¿Sin estabilización?

Los móviles de gama alta ya cuentan con estabilizador óptico de imagen (OIS), sistema mecánico que corrige temblores y movimientos bruscos. Puede que el tuyo apenas se conforme con un EIS menos eficiente, pero aún así es importante activar el ultraestabilizador en tu app de cámara: evitarás fotos borrosas, especialmente en situaciones de poca luz.

7 Infravalorar el modo noche

No te engañes: la mayoría de los smartphones obtienen fotografías más que aceptables en buenas condiciones de luz, pero la cosa cambia en ausencia de ella. ¿Qué hacer? Activar el modo noche. No es la panacea, pero lo cierto es que con esta configuración el tiempo de exposición aumenta, mejora el rango dinámico, se añade un mayor nivel de detalle y se reduce el ruido de la imagen. ¿Resultado? Imágenes de mayor calidad y más atractivas (sin hacer milagros).

8 Tirar siempre del HDR

El High Dynamic Range generalmente mejora la calidad de las fotos, ya que recupera más información de una imagen, y equilibra luces y sombras. En otras palabras, es perfecto para fotografías a contraluz, de paisajes y de interiores con altos contrastes. Pero no siempre. En fotos con mucho movimiento, escasa luz o colores intensos desactívalo. Sin dudarlo.

9 Un zoom exagerado

En ocasiones, no queda otra: toca hacer zoom para compensar la distancia y acercar la escena. ¿Fácil? Sí, pero eso acaba destrozando la nitidez, sobre todo en móviles sin teleobjetivo (la mayoría). Por ello, no abuses del x2, el x3 o el x5: ya no sólo obtendrás fotos más pixeladas sino que ello redundará en la estabilización...

10 Uso (y abuso) del flash

No, no depende de situaciones concretas: simplemente se desaconseja su uso. Y es que ese amago de iluminar la escena a menudo añade brillos innecesarios, ojos rojos, colores alterados, fotos sobreexpuestas, recortes poco realistas, texturas artificiales y todo tipo de reflejos. Demasiados efectos indeseados para tan poca ganancia de luz, ¿verdad?