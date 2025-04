Adiós a tus contactos, fotos y chats de WhatsApp... si no haces una copia de seguridad a tiempo

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 5 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Sí, es razonable que no dispongas de un NAS dedicado para hacer 'backup' de tus datos y archivos personales. También, en menor medida, que no hayas oído hablar de apps como EaseUS Todo Backup o Cobian. Eso sí, lo que no es de recibo es no prestar un mínimo de atención al respaldo de tus contactos, las conversaciones de WhatsApp o las fotografías y vídeos de toda una infancia. ¿La razón? Espera y verás: tarde o temprano la tecnología te jugará una mala pasada -siempre lo hace-. Y si no, ya te encargarás de cometer un error involuntario y ser víctima de un borrado accidental... si es que no lo hace un amigo de lo ajeno, en forma de ciberdelincuente y con ansias de asegurarse la jubilación. ¿Moraleja? Ponte manos a la obra...

1 WhatsApp

Un clásico. ¿Cómo recupero mis conversaciones si he cambiado de móvil o lo he extraviado? Con una copia de seguridad. Eso sí, primero te tocará instalar la app y verificar tu número; sólo si cuentas con un 'backup' en Google Drive o iCloud estos lo detectarán automáticamente.

Android: Ajustes > Chats > Copias de seguridad > Guardar en Drive > (elegir cuenta)> Guardar.

iOS (iPhone o iPad): Configuración > Chats > copias de seguridad > Realizar copia ahora > Copia de seguridad.

2 Telegram

La aplicación de mensajería de los hermanos Dúrov almacena sus conversaciones normales (sin cifrado de extremo a extremo) en la nube. ¿Resultado? No son necesarias las copias de seguridad...con dos excepciones: los chats secretos y los archivos importantes. Los primeros no se pueden recuperar con un cambio de móvil, mientras que los segundos requieren una descarga manual. Eso sí, nunca está de más recurrir a los Mensajes guardados...

Android: Ajustes > Datos y almacenamiento > Guardar en la galería (activar).

iOS: Configuración > Datos y almacenamiento > Guardar en Fotos (activar).

3 Contactos

Cuando añades un número en tu móvil por defecto lo haces en la cuenta principal, no en la nanoSIM de la operadora. Con todo, no te olvides de comprobarlo en la app de Contactos de iOS o Android. Eso sí, si en iTunes o Drive mantienes activada la copia automática, tus contactos se restaurarán al iniciar sesión en el nuevo dispositivo. Si aún así quieres tenerlos a mano, expórtalos desde un PC a un archivo .vcf.

Drive: Contactos > (seleccionar) > Más > Exportar > Formato vCard.

iCloud: Contactos > (seleccionar) > (icono de Ajustes) > Exportar a vCard (.vcf) > Descargar.

4 Google Fotos

Las imágenes de una boda, los recuerdos de una escapada, los vídeos del niño... todo tiene cabida en esta popular app, que tan pronto sirve para organizar tus fotos como para editarlas. Eso sí, a la hora de sincronizarlas en la nube (siempre con una cuenta de Google) deberás elegir su calidad, respetando su resolución original (cuidado con el espacio, solo tienes 15 Gb. gratis), o ajustándote al Ahorro de almacenamiento.

iOS y Android: (pulsar sobre foto de perfil) > Ajustes de fotos. > Copia de seguridad y sincronización > Activar 'Copia de Seguridad' > Elegir calidad.

5 Contraseñas

No hay otra. Si quieres tener a mano todos tus passwords, y además de forma segura, opta por gestores tan populares como Bitwarden, 1password o LastPass: todos ellos guardan y sincronizan tus contraseñas en la nube y, lo más importante, de forma cifrada. Eso sí, también tienes la opción de hacerlo desde tu propio navegador, aunque recuerda: nunca las guardes en texto plano, sin cifrar.

Chrome: entrar en la web passwords.google.com > Configuración > Exportar contraseñas > Guardar .csv.

Safari: Configuración > Contraseñas > (añadir contraseña o acceder a través de touch ID > Más opciones > Exportar contraseñas > Guardar.

6 Authy

App de alto riesgo: si la usas ganarás en seguridad, pero si lo haces mal te quedarás sin acceso a servicios tan básicos como Gmail, Amazon o tus redes sociales. No te la juegues, apps de autenticación en dos pasos como Authy (al igual que Google Authenticator o Microsoft Authenticator) ofrecen un doble factor (2FA) que protege el acceso externo no autorizado a cualquier app compatible. Eso sí, conlleva un riesgo: si pierdes el móvil y no dispones de respaldo, lo lamentarás. ¿Solución? Apunta y guarda en conciencia los códigos de recuperación.

Authy: Ajustes > Cuentas > (activar respaldo).

7 Archivos y más archivos

Fotografías, vídeos, documentos ofimáticos, configuraciones, juegos, audios, bases de datos, claves y certificados, imágenes de sistema... independientemente del tipo de archivo que sea, una regla como la 3-2-1 puede ser de gran ayuda para tus copias de seguridad. ¿En qué consiste? Básicamente ofrece una guía muy marcada: realizar tres copias de tus datos importantes, guarlas en dos tipos de almacenamiento diferentes y mantener al menos una copia externa (en la nube o en una ubicación física fuera de casa).