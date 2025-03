¿Cómo puedo saber si mi vecino me está robando el WiFi?

Incomprensión, monumental enfado y... frustración. No, no conseguimos entender cómo es posible que con una flamante conexión a internet completamente renovada no podemos disfrutar de ... nuestra serie favorita en 4K. Y eso que la conexión de fibra óptica de nuestro ISP promete hasta 600 Mb. totalmente simétricos. Es cierto que con el WiFi la señal no es tan estable y que los pequeños reyes de la casa no hacen más que exprimir internet a base de vídeos de TikTok sin límite, pero no es de recibo que el vídeo vaya a saltos...

La realidad es que maldecimos para nuestros adentros, hasta que nos asalta una ligera sospecha: ¿Y si desactivar el WPS, configurar WPA3 como cifrado y actualizar el router a la última no es suficiente? ¿Y si ese nuevo vecino -tan simpático como espabilado- que se acaba de mudar está haciendo de las suyas? Porque los problemas de conexión coinciden con su llegada...

El router tiene la solución

Para comprobarlo, toca recurrir a la configuración del router. ¿Cómo? Lo primero es introducir la url '192.168.1.1' en un navegador, y añadir el usuario y la contraseña correspondientes, disponibles en una pegatina en el propio aparato. Después, entra a Dispositivos conectados, donde visualizarás una relación de direcciones IP relativas a cada uno de los aparatos del hogar (móvil, impresora, etc.). Muchos cuentan con un nombre muy descriptivo (Android, Lenovo, etc.), mientras que la denominación de otros es más genérica. Y es aquí donde debes aceptar o descartar posibles intrusos. Esta asignación de direcciones IP también se puede realizar desde el móvil, a través de apps como 'WiFi Analyzer' o 'Fing', entre otras.

Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Se puede tomar alguna medida extra para impedir la desmedida curiosidad de los amigos de lo ajeno? Estas son algunas claves.

1 Cambiar la contraseña

Sí, cambiar la contraseña de la red WiFi de tu hogar resulta una tarea de lo más engorrosa, y no sólo porque para modificarla haya que acceder al administrador del router (algo que la mayoría no ha hecho nunca). Después toca volver a configurar la red en todos los dispositivos del hogar con acceso a internet: los móviles, el iPad, la smart TV del salón, el robot aspirador, el ordenador portátil, las luces LED inteligentes, el asistente de voz, el robot de cocina, etc. Visto lo visto, ¿de verdad es imprescindible? Sí, y por un buen motivo: cada router viene de fábrica con un password por defecto y, para colmo, además es demasiado genérico (admin123, 1234, etc. ). Si a ello le sumamos que a menudo los ciberdelincuentes se aprovechan de las brechas de seguridad para hacerse con multitud de credenciales...blanco y en botella. Y si no, no hay más que echar un vistazo a la popular página web de 'Have i been pwned?'.

Para ello, en primer lugar accede a la propia configuración del router, y busca un apartado similar a Red WiFi o SSID (cada modelo tiene un epígrafe diferente). Entra en el mismo y podrás cambiar la contraseña por defecto por una diferente. ¿Requisitos? Que cuente con al menos diez caracteres, que sean aleatorios y que alterne números, letras, mayúsculas y caracteres especiales. Una vez hecho, reinicia el router e -importante- apúntala: ya no valdrá la que aparece en el propio dispositivo, a no ser que posteriormente lo restaures de fábrica.

2 Ocultar el nombre de red

No hay mayor obviedad: lo que no se ve, no existe, al menos para los amigos de lo ajeno más novatos. Y es que no hay más que acceder a los ajustes WiFi de nuestro móvil para dar con todas las redes disponibles a nuestro alrededor. ¿Y si optamos por ocultar la nuestra? A buen seguro que el vecino de turno no la verá y optará por otras más visibles... ¿Cómo esconderla? Muy fácil. Entra en la configuración del router y busca un ajuste similar a 'Ocultar SSID': una vez guardes los cambios y reinicies el dispositivo, ya nadie ajeno podrá acceder a tu red. Y recuerda: los dispositivos (móvil, tablet, etc.) que ya tengan 'memorizada' la red seguirán detectándola igualmente (la red sigue ahí, sólo que está oculta). Con una excepción: si necesitas configurar la conexión WiFi en un nuevo aparato tendrás que hacerla visible nuevamente.

3 Filtrar por MAC

Por muy sencillos que sean los routers que proporcionan las operadoras, todos cuentan con diversas funciones para aumentar al máximo la seguridad del usuario. Una de ellas es el filtrado MAC, que se aprovecha de que todos los dispositivos cuentan con una dirección única para acceder a la red (en un móvil puedes verla entrando en una red WiFi ya guardada previamente o en Ajustes / Información). ¿La clave? Permitir el acceso a internet únicamente a aquellos aparatos que tengas en tu hogar. De esta forma, todo aquel vecino que quiera disfrutar de tu vertiginosa conexión a internet lo tendrá extremadamente difícil... por no decir imposible.