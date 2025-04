La llave maestra que abre la puerta de los trámites online en Euskadi

Iñigo Galparsoro San Sebastián Viernes, 18 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Activar la banca online y el pago por Bizum en casa fue una auténtica odisea, no exenta de recelos y desconfianzas infundadas: «¿Y si me cobran de más?», «¿Y si me equivoco y el dinero desaparece?». Sin embargo, tras varias probaturas y algún despiste de poco calado, la comodidad acabó ganando la batalla. Lo mismo sucedió con el NFC vía 'wallet': una tecnología que parecía sacada de la ciencia ficción se hizo un hueco a la hora de pagar la barra de pan o la caña en el bar de la esquina.

Sin embargo, quedaba una asignatura pendiente, un reto calificado de exceso por los más escépticos: el de los certificados de autenticación digital. Y es que si Bizum parecía complicado, intentar entender la diferencia entre el DNIe, el Certificado Ciudadano, la Cl@ve, la BakQ o Izenpe a priori se antojaba misión imposible. ¿De verdad era estrictamente necesario? Porque no había quién se aclarara al poner nombre y apellido a cada opción...

La BakQ, la 'llave maestra'

Los certificados digitales han llegado para quedarse. Gracias a ellos, realizar trámites con la Administración es más fácil que nunca ya que, con la seguridad por bandera, permiten validar la declaración de la renta, consultar el historial médico, descargar certificados de los Ayuntamientos e incluso presentar alegaciones a las multas de tráfico. Y todo de forma online, sin moverse del sofá, sin complicaciones y, para alivio de muchos, sin necesidad de ser un auténtico 'friki'...

Opciones hay innumerables, pero lo cierto es que en Euskadi hay una que se ha ganado una gran popularidad, especialmente por lo versátil y ágil que resulta: la BakQ. Se trata de un medio de identificación y firma electrónica que se compone de un usuario (DNI/NIE), una contraseña y un código SMS que se recibe en el móvil. Y es este doble factor de autenticación (2FA) el que confirma que el usuario que realiza el trámite es realmente quien dice ser, y no uno suplantado por otro. De esta manera, los trámites digitales dejan de ser un dolor de cabeza y se convierten en un aliado para todo tipo de gestiones...

¿Cómo hacerse con una 'llave maestra' como esta? Muy sencillo: basta con acercarse a uno de los más de 600 puntos de atención que habilita la Administración vasca (centros de KZgunea, ayuntamientos, bibliotecas, casas de cultura, etc.). Hay otras opciones pero... son más tediosas y menos ágiles para el usuario.

De la teoría a la práctica

Una vez emitida la BakQ y vinculada a un email y un móvil, ya sólo queda acceder a aquellas páginas web que cuenten con sede electrónica. Estas son algunas de las funciones por las que merece la pena apostar por ella:

Declaración de la renta . El trámite de aceptar la propuesta de autoliquidación del ejercicio 2024 es casi inmediato desde la página web de la Hacienda foral, que también permite consultar y tramitar pagos, además de agilizar todo tipo de trámites.

Tu historial médico, a un click . La web de Osakidetza da acceso a tu carpeta de salud, desde la que puedes descargar los resultados de las pruebas médicas. Añade acceso a la receta electrónica y petición de cita médica para la Atención Primaria.

Ofertas de empleo y formación . La autenticación vía BakQ facilita inscribirse como demandante de empleo en Lanbide, así como consultar las ofertas, solicitar prestaciones, etc.

Ayudas a la conciliación de la vida familiar , gestión del certificado de eficiencia energética, subvenciones al alquiler de vivienda, salida de menores al extranjero… todo ello es posible desde las webs de Zuzenean y euskadi.eus. Y todo gracias a la autenticación electrónica.

Gestiones municipales , en función del Ayuntamiento. El de San Sebastián, por ejemplo, da acceso al certificado de empadronamiento, licencia de obras, citas para bodas, etc.

Multas de tráfico. La web de la DGT permite gestionar tu carné de conducir, tus puntos y hasta las sanciones. Eso sí, la identificación digital se lleva a cabo desde Cl@ve, sistema similar a la BakQ pero que obliga a escanear un código QR.

Paso a paso con la BakQ