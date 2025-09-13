Apps perfectas para alcanzar tus nuevos propósitos
Con las vacaciones ya como un lejano (y añorado) recuerdo, no dudes en aliarte con tu smartphone para darles un último empujón definitivo a los malos hábitos
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
Tras más de un exceso inconfesable en verano, hay una idea que nos ha rondado la cabeza este verano entre mojito y mojito: a la vuelta de vacaciones toca hacer borrón y cuenta nueva. Y esta vez de verdad: 'sólo' tenemos que tirar de buenas intenciones, una gran fuerza de voluntad (¿suficiente?) y, por qué no, el pequeño empujón de tu móvil en forma de apps.
-
1
Un nuevo día
Monitorizar el sueño. Cuesta horrores despertar, sí, pero la app Alarmy no perdona con su estridente sonido. Abrimos los ojos y consultamos Zepp Life (Xiaomi) o Realme Link, repletas de métricas detalladas de nuestra actividad nocturna. Por suerte, nuestro sueño ha sido de calidad, aunque no nos hemos librado de una regañina por acostarnos excesivamente tarde. Con todo, no dudamos en abandonarnos a las nuevas playlist de SoundCloud y Bandcamp, sin renunciar a nuestras listas favoritas de Spotify y Deezer a través de Alexa.
Organizar la jornada. Cinco minutos dan para mucho, y más aún para agendar nuestro día. Apostamos por Google Calendar y Outlook para programar nuestras reuniones del colegio, y lo dejamos todo en manos de Todoist o Microsoft To Do para las tareas sin caducidad. Y por si acaso, confiamos en Motion y Reclaim.ai: se encargarán de reorganizar las prioridades para que no olvidemos felicitar a nuestro querido cuñado por su cumpleaños. El día se antoja intenso, sí, pero todo está ya bien ordenado.
-
2
En el trabajo
Al volante. Toda precaución es poca, así que en nuestro trayecto apartamos el móvil y nos ceñimos únicamente al sistema de navegación de nuestro vehículo: Apple CarPlay, Android Auto... o la solución de turno. Con ello evitaremos distracciones y sólo daremos paso a asistentes de voz como Siri o Google Assistant. Maps o Waze están presentes, sí, pero solo para consultar el tráfico y posibles accidentes. ¿Y si alguien llama? Tiramos del manos libres solo cuando sea estrictamente necesario.
En la oficina. El éxito en todo tipo de proyectos y reuniones pasa por una buena organización, de ahi optamos por soluciones como Trello, Slack o Notion. Eso sí, no nos olvidamos de realizar pausas recurrentes para levantarnos y activar la circulación, reducir el estrés, hidratarnos e incluso relajar la vista. ¿Apps destacadas? Headspace, Calm y Insight Timer. Y si eres como una estatua en tu silla, tira de recordatorios y alertas como las de Stetchly, Time Out o Stand Up!
-
3
Una tarde ajetreada
De compras. Sí, tras el almuerzo no hay mayor placer que el de echarse una siesta... siempre que moderemos su duración con Sleep Cycle o Pzizz. Y ahora que Family Link desvela que los niños están en el parque, toca llenar la despensa. ¿Nuestra gran apuesta en el supermercado? Comer saludable. Para ello, analizamos la calidad de los alimentos con Open Food Facts o Yuka. Para los cosméticos optamos por INCI Beauty, y para los artículos de moda toca confiar en Good On You y Open Beauty Facts.
Ejercicio físico. Tras una intensa sesión de juego con los niños, somos adrenalina pura, de ahí que el cuerpo pide a gritos liberar toda la tensión acumulada. ¿Qué hacer? Sentadillas, flexiones, abdominales... y a ser posible guiadas por entrenadores virtuales en apps como Ejercicios en casa, Freeletics o Nike Training Club. Para ejercicios de fuerza, mejor optar por Fitify o StrongLifts 5x5, mientras que para ejercitar el cardio nada mejor que 7 Minute Workout Challenge o Keelo. ¿Y si eres más del yoga? Apps las hay para todos los gustos: Down Dog, Glo, Yoga for Beginners, etc.
Aficiones. Muchos no se resisten a una buena caña en una terraza, pero también los hay que rescatan su faceta más intelectual. Para ello, nunca está de más tirar de los mapas mentales con apps como XMind o MindMeister. Pero si lo tuyo son los juegos, no te lo pienses: Lumosity (memoria y lógica), Peak (atención) o Elevate son grandes opciones. Incluso las hay que te sumergen en auténticas historias de espías (Agent A: un puzzle disfrazado).
-
4
Fin de la jornada
En la cocina. El ajetreo del día se nota,pero lamentablemente toca preparar la cena... y la comida de mañana. ¿Alternativas? Mealime destaca sobremanera, al igual que ekilu, que idea menús con las sobras del frigorífico. ¿Que no te apetece cocinar? Huye de pizzas y comida precongelada y opta por Too Good To Go, que vela por la sostenibilidad con excendentes de comida.
Durante la cena. Ni WhatsApp ni TikTok, en familia no hay mejor app que la de conversar con tu pareja o escuchar a tus hijos contar cómo reviven los goles que han marcado en el recreo. ¿Y tras la cena? Fuera móviles: toca desconectar de internet para conectar una vez más con los buenos hábitos y prepararnos para un descanso necesario y reparador.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.