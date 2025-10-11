Adiós a la bandeja SIM: así se conectará tu móvil al mundo Las eSIM prometen más seguridad, eficiencia y libertad para cambiar de operadora sin tarjeta física aunque, eso sí, acarrean un problema: aún son poco conocidas

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Antes de comenzar a leer, dale un voto de confianza a un servidor y prueba a realizar un simple experimento en tu móvil: accede a la app de Teléfono, marca *#06# y... voilà: el terminal mostrará automáticamente un panel con información sobre los códigos IMEI, así como del número de serie. ¿Hay algún atisbo del EID? Es posible que no veas ni rastro de él, pero por si acaso accede en última instancia a los Ajustes de tu Android (Información del teléfono > Estado) o a la Configuración de tu iPhone (General > Información). Si tu esfuerzo vuelve a ser infructuoso, desiste: es señal de que tu móvil no es compatible con una eSIM. Pero, ¿qué es exactamente y por qué empieza a ser tan relevante?

Tarjeta SIM vs eSIM

A día de hoy cuando contratas una oferta móvil única (cómo no) estás obligado a insertar en tu smartphone la SIM, pequeña tarjeta (cada vez más minúscula) que incluye la configuración necesaria para realizar todo tipo de llamadas y conectarse a internet vía 4G o 5G. Con la eSIM es más de lo mismo, sólo que el formato varía sustancialmente. «Está integrada en la placa base del dispositivo, con el hardware necesario, así que basta con configurar los parámetros para que funcione con una determinada operadora», aclara Juanan Goñi, director general de la compañía de telefonía vasca Guuk. Adiós a la tediosa espera para recibir en nuestro buzón (físico) la tarjeta de activación de turno... ¿o no?

Dado que el perfil electrónico no deja de ser una configuración que se descarga en el dispositivo, las compañías suelen exigir procesos más robustos para garantizar la titularidad del cliente. «Muchas operadoras exijan la presencia física en un punto de venta para el alta de una eSIM o procesos de cambio de dispositivo móvil», explica, antes de hacer hincapié en la mayor seguridad que ofrece. «Ante el robo de un smartphone, es muy sencillo hacerse con una tarjeta física (SIM) y su numeración. Con las eSIM, en cambio, si el dispositivo está correctamente protegido con PIN o parámetros biométricos (huella dactilar, etc.), será más complicado. Además, también cuentan con medidas de seguridad extra ante la clonación», añade en un ejercicio de realidad.

Eso sí, nunca está de más recordar un aspecto tan esencial como infravalorado: «Todo el control de la eSIM depende del software del móvil, de ahí que es importante tener el dispositivo actualizado, y más aún cuando la dependencia del software es cada vez mayor». Más vale prevenir...

Ventajas y más ventajas

Más allá de la seguridad, la expansión de las eSIM en la práctica se traducirá en móviles con arquitecturas internas más eficientes. «En la medida en que los dispositivos dejen de utilizar la SIM física, su diseño se puede optimizar aún más», añade el director general de Guuk. En otras palabras, los fabricantes tendrán más margen para implementar en ese espacio baterías más extensas, mejor refrigeración, sensores más luminosos, etc.

Sea como fuere, lo más importante es la versatilidad que ofrecerá al usuario. «El hecho de no necesitar tarjeta física hace que pueda disponer de varios perfiles sobre una misma eSIM (con uno o varios números diferentes), lo que facilita que el móvil se pueda configurar de una manera sencilla para diferentes usos: trabajo, uso personal, viajes... Así, permite contratar diferentes planes internacionales y no tener que estar buscando las tarjetas físicas», explica Juanan Goñi.

De la teoría a la práctica...

Sobre el papel, la eSIM cambiará la forma de conectarnos a internet pero aún le quedan muchos kilómetros de travesía. Y es que además de ser muy poco conocida, a día de hoy aún hay cantidad de terminales que no son compatibles, situación que contrasta con la de las operadoras. «En España prácticamente todas disponen del servicio», detalla. Bien diferente es el panorama en países como EE.UU., donde la eSIM es una realidad, tal y como demuestra el reciente lanzamiento del iPhone Air, el más vanguardista de Apple: ni siquiera incorpora bandeja para la tarjeta SIM...

Dudas sobre las eSIM 1 ¿Tienen límites geográficos? No, eso depende del servicio contratado con la operadora de telefonía móvil y la compatibilidad de cada eSIM. 2 ¿Son más caras que las SIM? No necesariamente. En ocasiones sí, otras no, depende de las tarifas de cada compañía. Como curiosidad, algunas ya sólo disponen de servicios con eSIM... 3 ¿Y si restablezco de fábrica? Al devolver tu smartphone a la configuración original (la que venía por defecto con el móvil) perderás todos los perfiles que hayas guardado en la eSIM. Pero... 4 ¿Mi número está en riesgo? No, está asociado a la operadora, no lo pierdes y lo puedes restablecer en el móvil. Eso sí, para un duplicado deberás contactar con la operadora.