Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A los txikis de la Unión Artesana, en la imagen, Gaztelubide, Kresala y Amaratarra se les sumarán el año que viene los jóvenes tamborreros de Kañoyetan y Txirritako. Gorka Estrada
San Sebastián

Kañoyetan Txiki y Txirritako Txiki debutarán en una Tamborrada sin nuevas compañías de adultos

Las dos nuevas tamborradas desfilarán el día 19 por la tarde; Kañoyetan Txiki por las calles de la Parte Vieja y Txirritako Txiki por Altza

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Centros educativos, sociedades gastronómicas, clubes y asociaciones de toda índole y Donostia Festak han comenzado ya a preparar la Tamborrada del año que viene. A ... poco más de tres meses para el 20 de enero de 2026, la maquinaria tamborrera está en marcha en la ciudad. En la mayoría de los casos para ir cerrando los pequeños detalles de todos los años (comienzo de ensayos, homenajes, renovación de tambores, barriles y herradas o limpieza de trajes), y en otros pocos casos, para poner en marcha una nueva compañía desde cero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kañoyetan Txiki y Txirritako Txiki debutarán en una Tamborrada sin nuevas compañías de adultos

Kañoyetan Txiki y Txirritako Txiki debutarán en una Tamborrada sin nuevas compañías de adultos