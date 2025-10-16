Kañoyetan Txiki y Txirritako Txiki debutarán en una Tamborrada sin nuevas compañías de adultos

Centros educativos, sociedades gastronómicas, clubes y asociaciones de toda índole y Donostia Festak han comenzado ya a preparar la Tamborrada del año que viene. A ... poco más de tres meses para el 20 de enero de 2026, la maquinaria tamborrera está en marcha en la ciudad. En la mayoría de los casos para ir cerrando los pequeños detalles de todos los años (comienzo de ensayos, homenajes, renovación de tambores, barriles y herradas o limpieza de trajes), y en otros pocos casos, para poner en marcha una nueva compañía desde cero.

Es el caso de las dos únicas tamborradas que van a debutar el año que viene. Ambas dirigidas a la cantera, a los más pequeños. En 2026 se estrenarán Kañoyetan Txiki, en la Parte Vieja, y Txirritako Txiki, en Altza. Las dos desfilarán el día 19 por la tarde por las calles de sus barrios, con «mucha ilusión y ganas. Estamos deseando que llegue el día», coinciden los responsables de estas dos nuevas compañías.

A diferencia de lo que ha pasado durante los últimos años, en 2026 no debutará ninguna tamborrada de adultos. Donostia Festak ha mantenido conversaciones con hasta tres posibles nuevas participantes, pero por diferentes motivos los proyectos, al menos este año, no se han materializado. Por lo que el 20 de enero de 2026 volverán a desfilar por las calles 167 tamborradas de adultos, si no hay ninguna baja de última hora.

Con la incorporación de Kañoyetan Txiki y Txirritako Txiki serán cinco las tamborradas infantiles participantes en la víspera de la gran fiesta de la ciudad. Además de las dos nuevas, volverán a participar por la tarde en la Parte Vieja Kresala Txiki Danborrada, Gaztelubide Txiki y UA 150 Haur Danborrada. Hay una sexta, Amaratarra Txiki Danborrada, que desfilará por Amara el 20 de enero por la tarde.

Kañoyetan Txiki (Parte Vieja) Imanol Pérez Pineda (Portavoz de la comisión organizadora) «La creamos para cubrir una necesidad que hay en el barrio»

Kañoyetan Txiki debutará el 19 de enero a las 18.00. Los pequeños tamborreros de esta sociedad de la Parte Vieja saldrán desde su sede, calle 31 de Agosto 30, y recorrerán diferentes calles del barrio hasta las 20.15. La creación de esta tamborrada se debe a dos factores. Para empezar, «para cubrir una necesidad que detectamos en el barrio», señala Imanol Pérez Pineda, impulsor y portavoz de la compañía. «En las otras tamborradas txikis que desfilan por la Parte Vieja en la víspera apenas hay plazas libres. Todas tienen un lista de espera muy grande. Con el fin de ofrecer a todos esos niños y niñas del barrio sin plaza la posibilidad de participar, decidimos en la sociedad crear nuestra propia compañía», indica. Y además, «la sociedad está cumpliendo su 125 aniversario y nos parecía una fecha indicada para estrenarla».

Los datos Día y hora. El 19 de enero de 18.00 a 20.15 horas

Salida. Sede de la sociedad, calle 31 de Agosto, 30.

Edades. Desde los 6 hasta los 14 años. Su objetivo es llegar a los 75 componentes aunque les gustaría ser 105 en su año de debut. Ensayos en diciembre.

Tras ponerse de acuerdo con Donostia Festak y las otras tres compañías txikis que ya desfilan por la Parte Vieja, para «no entrar en conflicto de recorridos y horarios con ellas», pusieron en marcha un proyecto en el que quieren contar con 75 niños y niñas de 6 a 14 años, «aunque nos encantaría poder llegar a 105 participantes este primer año».

En cuanto a la inversión, poner en marcha esta nueva tamborrada le va a costar a Kañoyetan entre 30.000 y 40.000 euros. «La sociedad asumirá una parte importante, mientras que lo demás se sufragará con aportaciones de colaboradores y participantes en la misma tamborrada», dice sobre una compañía que comenzará a ensayar en el mes de diciembre.

Txirritako Txiki (Altza) Joserra Berasategui (Portavoz de la comisión organizadora) «Como peña de la Real, tenemos que cuidar la cantera»

Txirritako Txiki, nueva compañía infantil de la peña de aficionados de la Real en Altza, partirá el 19 de enero de la plaza Harrobieta a las 18.30 y desfilará por Jolastokieta, plaza de Txirrita, con parada especial en el bar Ana Mari (sede de la peña), y plaza de Josu Artetxe de Larratxo para acabar a las 20.30. El objetivo de Txirritako es contar para este primer año con niños y niñas de 8 a 14 años del barrio. «Queremos animar a todos los txikis de Altza a que se animen y comiencen la fiesta de San Sebastián con nosotros», señala Joserra Berasategui, portavoz de la comisión de la nueva compañía.

Los datos Día y hora. El 19 de enero de 18.30 a 20.35 horas.

Salida. Plaza Harrobieta, Altza.

Edades. Desde los 8 hasta los 14 años. Inscripción abierta. Los interesados pueden llamar al 647.99.25.03 o escribir a txirritakotxiki@gmail.com. Ensayarán en enero.

La peña llevaba con la idea de crear una tamborrata txiki un par de años, «porque por las calles del barrio, en la víspera, no desfila ninguna infantil. Y siendo una peña de la Real, siempre hay que mirar a la cantera, así que este año nos hemos decidido. Esos niños que salgan estos años, después podrán pasar a nuestra tamborrada de adultos». A pesar de que la decisión de participar en la próxima edición del Día de San Sebastián con su nueva compañía la llevaban trabajando desde 2023, no fue hasta el pasado viernes cuando decidieron definitivamente dar el sí a Donostia Festak y confirmar su participación. «No nos queríamos engañar. Organizar una tamborrada de cero lleva muchísimo trabajo y la peña tiene muchos frentes abiertos. Pero creíamos que merecía un esfuerzo apostar por la tamborrada txiki para el barrio».

Los componentes de Txirritako Txiki desfilarán vestidos de cocineros y esperan poder alcanzar los 60 participantes «como mínimo». Para llegar a esa cifra «nos vamos a poner en contacto con los colegios de Altza y Herri Ametsa Ikastola para que todos los niños y niñas de la zona sepan que tienen esta oportunidad», dice. Esta tamborrada ensayará en enero.