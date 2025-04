¡Creatividad y diversión en inglés en el Mini Club y el Teen Club!

Well and Will

En Well and Will están de celebración porque su Mini Club de verano ha vuelto y se ofrecerá durante las mañanas completas, desde el 23 de junio hasta el 8 de agosto. Es el campamento ideal para que los niños y niñas de entre 4 y 11 años aprendan el idioma usándolo cada día, ya que combina el aprendizaje del inglés con un sinfín de actividades diseñadas para estimular la creatividad, la expresión y la diversión.

El Mini Club incluye, por un lado, sesiones didácticas, amenas y dinámicas, pero, además, creatividad en acción, tanto a través del arte, como del teatro, la música y, por supuesto, el juego, que a todas las edades, y muy especialmente durante la infancia, es la mejor manera de estimular el aprendizaje. Asimismo, como novedad, un día a la semana se comparte un espacio con niños y niñas de otros países gracias a la colaboración que la academia Well and Will y la escuela de español El Aula Azul han iniciado para este verano.

Teen Club para los mayores

Los jóvenes hasta 14 años también tienen su espacio en el Teen Club de Well and Will. Lleva tu inglés a otro nivel con este programa que combina clases interesantes con retos, creatividad y mucha acción. Los jóvenes pondrán en práctica el inglés en multitud de actividades, tanto individuales como en equipo, y tendrán igualmente la oportunidad de compartir tiempo un día por semana con otros jóvenes de la misma edad que vienen de otros países a conocer nuestra cultura. Sin duda, una experiencia enriquecedora en muchos sentidos. La colaboración de Well and Will con El Aula Azul incluye el Family Club, actividad gratuita que ofrece a familias de Donostia la posibilidad de compartir experiencias de intercambio con familias de otros países, en su mayoría de EE. UU., con hijos e hijas de edad similar.

¡Prepárate para el examen!

Como cada verano, en la academia Well and Will no podían faltar los cursos intensivos para preparar los exámenes oficiales de Cambridge, tanto First Certifi cate como Advanced, que se celebran a finales de julio. La academia prepara cada año a cientos de estudiantes para estos exámenes, además de participar en la organización de los mismos a través del Cambridge Authorised Centre ES409 al que pertenece.

El plazo de inscripción para todos los programas está ya abierto, así como para la reserva de plaza para el próximo curso 2025-26. Más información en www.wellandwill.com.