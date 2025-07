La inversión en I+D no es solo posicionamiento tecnológico, sino un motor clave de crecimiento económico, innovación y soberanía industrial

Lunes, 7 de julio 2025, 09:43 Compartir

Convertida en un proveedor líder a nivel global de servicios tecnológicos y de ingeniería, Ayesa está presente en los tres territorios de Euskadi. Desde aquí, se lideran áreas clave en la multinacional sevillana, con especial mención a su sección de I+D+I. Nos atiende su directora de I+D, Itziar Cuenca.

Con una trayectoria de casi 60 años, Ayesa ha apostado en los últimos tiempos por la expansión a nuevos mercados y geografías. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Ayesa es una compañía con una larga trayectoria que siempre ha pensado en grande. Esto nos ha llevado a la internacionalización, con sede en 24 países, y a diversificarnos sectorialmente hasta conformar un grupo multidisciplinar y con fuerte implantación en muchos ámbitos. Damos servicio a grandes compañías que requieren de proveedores fuertes y, cuando juegas en la liga internacional de ingeniería y de la tecnología, sabes que estás compitiendo contra gigantes, así que ganar tamaño y capacidades siempre ha sido un objetivo. En este proceso de expansión se engloba la adquisición en Euskadi de Ibermática, Emergya y Proxia, pero la transición no ha terminado y continuaremos creciendo. Estamos en un momento clave para dar otro triple salto y mejorar de forma tanto cuantitativa como cualitativa.

Fue, precisamente, esa adquisición de Ibermática un hito muy sonado en nuestro territorio…

Ayesa ya estaba en Euskadi desde 2009, tanto en servicios de IT en AAPP, como en proyectos de ingeniería. A finales de 2022, Ibermática, empresa tecnológica de referencia en Euskadi fundada en 1973, entró a formar parte de la multinacional sevillana e inició un proceso de integración que no solo mantiene gran parte de su estructura, sino que sigue ampliando plantilla, proyectos y cifra de negocio en el País Vasco. Desde aquí se lideran áreas clave como la dirección de Estrategia Corporativa y de Negocio, la dirección comercial de IT y la coordinación de varios sectores fundamentales, además de albergar la sede de la dirección global de líneas de servicio IT tan estratégicas como Ciberseguridad, lo que demuestra el peso específico que tiene esta región en nuestra estructura internacional. La I+D+I del grupo a nivel global se lidera desde Euskadi, lo que es especialmente relevante.

También están presentes en Bizkaia y Araba. ¿Qué les aporta estar en Euskadi?

El País Vasco sigue siendo incluso más estratégico para nosotros que cuando Ayesa e Ibermática caminaban por separado. De ahí la obsesión por mantener el arraigo y ampliar nuestro compromiso, apuntalando la actividad e impulsando el desarrollo de la sociedad digital y del conocimiento en los tres territorios vascos. Sin conformarnos con mantener el negocio, apostamos por incrementarlo, generando nuevo empleo, aumentando cartera de clientes y proyectos e impulsando nuevas iniciativas. En línea con ese compromiso, el año pasado creamos Ibermática Fundazioa, que tiene como misión impulsar la I+D en nuestro territorio, fortalecer la formación y fomentar el empleo tecnológico inclusivo.

La innovación se está fortaleciendo en la región, que tiene como objetivo prioritario convertirse en un polo de excelencia en innovación. ¿Va por el buen camino?

Creo firmemente que sí. Euskadi lleva años construyendo un ecosistema sólido de innovación y está decidida apuesta por ser un polo de excelencia en innovación reafirma un objetivo estratégico: ser una región competitiva donde la inversión en I+D+I actúa como palanca de crecimiento sostenible. Porque la inversión en investigación y desarrollo no es solo una cuestión de posicionamiento tecnológico, sino un motor clave de crecimiento económico, innovación y soberanía industrial. En Euskadi lo tenemos claro, y estamos comprometidos con seguir avanzando en esa dirección, aumentando la inversión en I+D.

¿Qué papel juega Ayesa en este ecosistema vasco?

Somos, probablemente, la empresa tecnológica del territorio que más invierte en I+D+I, y contamos con la primera unidad de I+D empresarial -i3B-, que forma parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y que tracciona junto con Ibermática Fundazioa la actividad de I+D del grupo. Cuando hablamos de innovación en Ayesa, lo hacemos siempre de ecosistema porque entendemos la innovación como una actitud en colaboración con diferentes agentes. Uno de los pilares de nuestro modelo de innovación es la contribución de ideas y nuestro ecosistema nos permite interactuar con centros tecnológicos, universidades, clústeres, empresas de nicho tecnológico, socios… con los que investigamos y desarrollamos conocimiento que convertimos en soluciones innovadoras que dan respuesta a las necesidades del mercado y de la sociedad.

¿Cuáles son los principales desafíos que están afrontando?

El primer desafío está relacionado con las personas, la capacidad de atraer talento internacional y retener el talento local. La demanda de perfil les altamente cualificados en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, tecnologías cuánticas o ingeniería avanzada supera la oferta disponible, por lo que esa gestión del talento supone un enorme desafío para sostener el ritmo de innovación. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la formación continua y el 'reskilling' se han convertido en elementos clave, no solo para la competitividad, sino también para la empleabilidad y el desarrollo profesional de las personas. Por otro lado, para poder ser competitivos debemos aumentar la inversión en I+D a través de la colaboración público- privada y así lograr una mayor implicación de las empresas en proyectos tractores y acelerar la transferencia de resultados al mercado. Contamos con un ecosistema de innovación envidiable, pero aún debemos seguir fortaleciendo la transferencia de conocimiento a la empresa, sobre todo con nuestras pymes.

Ha hablado del talento, ¿cómo ser atractivos? ¿Qué papel juegan las personas en Ayesa?

Ayesa es una empresa de conocimiento, lo que significa que su principal valor es su equipo de profesionales. Son las personas que forman parte de Ayesa quienes, con su conocimiento, experiencia y capacidad técnica, hacen posible que podamos desarrollar proyectos de transformación digital y ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras y diferenciales. Cuando hablamos de tecnologías como la IA, la ciberseguridad o la computación cuántica, estamos hablando de conocimiento, de herramientas y tecnologías que, por sí solas, no tienen sentido. Asimismo, en un entorno tan competitivo y cambiante, contar con el mejor talento no es solo una ventaja, es una necesidad. En Ayesa el reto no es solo atraer perfil les cualificados, sino también crear las condiciones para que quieran quedarse y desarrollar su carrera profesional con nosotros. Para ello, apostamos por retener y potenciar el talento interno y creemos firmemente en una cultura en la que la innovación sea una característica diferencial, no solo una práctica.