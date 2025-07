Educación: el paradigma de la IA

Lunes, 7 de julio 2025, 09:38 Compartir

Una de las aplicaciones de tecnologías en educación más polémicas ha sido la de la inteligencia artificial, una innovación que, si se utiliza de la manera correcta, está llamada a transformar la forma de enseñar, de aprender y de gestionar los sistemas educativos. Es cierto que su mala utilización puede dar lugar a dilemas éticos, porque es sencillo para los estudiantes confi ar en la IA a la hora de hacer sus trabajos, por ejemplo; pero lo cierto es que esta tecnología puede ser el vehículo perfecto para lograr una enseñanza más personalizada, eficiente y adaptativa.

En el ámbito de la educación, los algoritmos y sistemas inteligentes que nos proporciona la IA se pueden utilizar para analizar datos de los estudiantes, automatizar tareas docentes, personalizar contenidos, predecir comportamientos o necesidades y facilitar la toma de decisiones.

Así, uno de los valores añadidos de esta tecnología en el ámbito de la formación es el del aprendizaje personalizado, bien con sistemas adaptativos de aprendizaje (plataformas que analizan el rendimiento de cada estudiante y ajustan el contenido y la dificultad dependiendo de ello), bien con tutorías inteligentes, que son programas que actúan como tutores virtuales y que explican conceptos y proponen ejercicios teniendo en cuenta su evolución. La IA también nos puede ayudar con asistentes virtuales y chatbots, así como con sistemas de evaluación automática que corrigen ejercicios y exámenes de manera automática y detectan patrones de aprendizaje.

Además, los análisis de los datos educativos servirán para detectar qué alumnos están en riesgo de abandono o bajo rendimiento o para optimizar contenidos y metodologías según datos reales. La IA, por otro lado, puede ser también una herramienta inclusiva, mejorando el acceso de personas con discapacidades mediante propuestas como los lectores de pantalla, el reconocimiento de voz o los subtítulos automáticos.

Y, por supuesto, la IA puede ser un genial generador de contenidos, con la creación automática de materiales educativos de todo tipo (tanto cuestionarios como resúmenes o explicaciones) o con la traducción y adaptación cultural del contenido para estudiantes internacionales, por ejemplo.

«La IA no sustituirá a los maestros, pero los maestros que usen IA podrían sustituir a los que no lo hagan», dice el propio chatgpt

Pero el uso de la IA en educación también plantea sus retos y preocupaciones, unos desafíos que hay que tener en cuenta a la hora de implantar esta tecnología en las aulas. Son desafíos relacionados con la seguridad y privacidad de los datos estudiantiles, con las desigualdades que se pueden ver reforzadas por los sesgos algorítmicos, con el riesgo que existe de caer en la deshumanización de la enseñanza si se abusa de la automatización, con el acceso desigual a la tecnología que existe dependiendo del contexto socioeconómico y con la formación docente, que en muchos casos puede resultar insuficiente para utilizar la IA de una manera efectiva.

No sustituirá a los maestros

Respecto al temor que pueden tener muchos profesionales de la educación y la formación respecto a su puesto de trabajo, pensando que pueden perderlo en favor de la implantación de esta tecnología, le hemos preguntado al propio ChatGPT por esta cuestión. Su respuesta es que «se espera que la IA complemente, no reemplace, la labor del docente. El profesor se convierte más en un facilitador, guía y diseñador de experiencias de aprendizaje, mientras que la IA asume tareas técnicas y de apoyo». Además, añade esta cita: «La IA no sustituirá a los maestros, pero los maestros que usen IA podrían sustituir a los que no lo hagan».

Otras tecnologías

La innovación ha irrumpido con fuerza en la formación, más si tenemos en cuenta que esta engloba a escuelas, institutos, universidades y centros de formación profesional, continua y corporativa. Los nuevos métodos y enfoques se ven complementados por tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, que simulan entornos de aprendizaje inmersivos; las plataformas Learning Management Systems, que facilitan la gestión del aprendizaje online; o los contenidos digitales interactivos, como los vídeos, foros, podcasts o simulaciones.

En lo que a las nuevas tendencias en formación se refiere, hay que señalar que está en auge la educación basada en competencias, poniendo el foco en qué sabe hacer el alumno y no en cuánto tiempo estudia; el blockchain, que aporta certificaciones digitales seguras e inmutables; o la evaluación continua y adaptativa, basándose en algoritmos que ajustan la dificultad de los ejercicios.