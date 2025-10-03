Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Suelo resbaladizo

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:53

B.A. envía la siguiente denuncia. El firme de la zona de rodadura del puerto, así como el acceso desde el Boulevard es muy resbaladizo ya que está pulido como un espejo. Peligroso especialmente para vehículos de dos ruedas, bicicletas, motos y patinetes, aún estando seco pero ya si está mojado en los días de lluvia, se convierte en una pista de patinaje provocando caídas de los conductores a diario. ¿No sería posible aplicar algún barniz antideslizante de los que existen en el mercado o pensar en alguna otra solución?. A quien corresponda.

