Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

San Roke necesita más limpieza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:13

A.I. nos dice: «Al hilo de lo publicado sobre la limpieza y recogida de hojas en San Roque, os mando una foto para recordar al servicio de limpieza del ayuntamiento que las escaleras que dan acceso a los distintos portales de la calle también son espacio público. Cuestión que se olvida de manera reiterada. Además, se necesita limpieza con el chorro a presión para quitar toda la humedad acumulada de los últimos años. A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  8. 8 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Roke necesita más limpieza

San Roke necesita más limpieza