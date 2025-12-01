San Roke necesita más limpieza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:13 Compartir

A.I. nos dice: «Al hilo de lo publicado sobre la limpieza y recogida de hojas en San Roque, os mando una foto para recordar al servicio de limpieza del ayuntamiento que las escaleras que dan acceso a los distintos portales de la calle también son espacio público. Cuestión que se olvida de manera reiterada. Además, se necesita limpieza con el chorro a presión para quitar toda la humedad acumulada de los últimos años. A quien corresponda.