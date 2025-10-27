Sagüés; promesas incumplidas. «Cerrado para siempre»

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:55 Compartir

B.L. recuerda las promesas incumplidas desde hace décadas de los diferentes gobiernos de San Sebastián sobre proyectos futuros del remate de la ciudad en este extremo.

«Durante años nos vendieron proyectos, dibujos, concursos, ¿para qué?, para nada, una explanada multiusos y un muro para ver las puestas de sol. Poco más. Y lo que es de juzgado de guardia es el paso hacia las rocas de puntas, cerrado para siempre. Se tiraron por la borda los diez millones de euros del Gobierno de España para hacer una pasarela, porque el entonces alcalde de Bildu, no le gustaba. Ni aquello, ni nada. La ciudad está siendo castigada por gobiernos a cada cual peor. Este es un ejemplo más». A quien corresponda.