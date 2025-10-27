Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece José Manuel Ochotorena a los 64 años
A Quien corresponda

Sagüés; promesas incumplidas. «Cerrado para siempre»

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:55

B.L. recuerda las promesas incumplidas desde hace décadas de los diferentes gobiernos de San Sebastián sobre proyectos futuros del remate de la ciudad en este extremo.

«Durante años nos vendieron proyectos, dibujos, concursos, ¿para qué?, para nada, una explanada multiusos y un muro para ver las puestas de sol. Poco más. Y lo que es de juzgado de guardia es el paso hacia las rocas de puntas, cerrado para siempre. Se tiraron por la borda los diez millones de euros del Gobierno de España para hacer una pasarela, porque el entonces alcalde de Bildu, no le gustaba. Ni aquello, ni nada. La ciudad está siendo castigada por gobiernos a cada cual peor. Este es un ejemplo más». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  9. 9

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sagüés; promesas incumplidas. «Cerrado para siempre»

Sagüés; promesas incumplidas. «Cerrado para siempre»