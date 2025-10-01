Respuesta de Renfe a las quejas del servicio de Cercanías

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:38 Compartir

Publicamos a continuación la respuesta enviada por la Delegada de Comunicación Renfe País Vasco, tras la queja remitida por M.B y publicada en A quien corresponda.

Renfe quiere responder a la persona viajera para contextualizar las afectaciones sobre el servicio de Cercanías derivado de las obras de implantación del tercer carril en Gipuzkoa.

Los trabajos que permitirán ampliar la capacidad de la red ferroviaria se ejecutan a la vez que se presta el servicio tanto en los trayectos de Cercanías como en los de Media y Larga Distancia. La complejidad de las obras requiere de una planificación de diferentes fases para minimizar el impacto en la prestación del servicio de Renfe.

Durante el transcurso de las obras, se han diseñado soluciones en aquellos periodos de menor afluencia de viajeros, que requieren de Planes Alternativos de Transporte por Carretera.

Las necesidades de las obras limitan a su vez la capacidad de la línea, reduciendo el número de servicios ofertados y las características de estos, como es el impedimento para programar trenes en doble composición.

En todo caso, le recordamos que desde el jueves 25 de septiembre la práctica totalidad de los servicios se prestan por la totalidad de la red, sin necesidad de realizar transbordos por carretera. En este contexto, comunicaremos oportunamente la fecha en la que Renfe estará en condiciones de incrementar el número de frecuencias en la red de Cercanías y duplicar el número de plazas gracias a la puesta en marcha de dobles composiciones.

Desde Renfe reconocemos que las condiciones en las que actualmente se presta el servicio no son las idóneas, pero responden a una situación temporal que, una vez finalizados los trabajos, nos permitirán no solo retomar el servicio previo a las obras sino mejorarlo. También le agradecemos, como viajero habitual de nuestros servicios, así como a todos los usuarios, su comprensión y voluntad de adaptación frente a los posibles inconvenientes causados.