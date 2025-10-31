Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

El puente del tren del apeadero de Gros «da miedo»

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:00

M.B. vecino de la calle Miracruz de San Sebastián, pregunta ¿qué tiene que pasar para que Adif o a quien corresponda, adecente el puente de hierro del apeadero de Gros?. «Si la estética está como lo estructural algún día pasará una desgracia, da miedo; cables sueltos y colgados y un estado lamentable, por no hablar del tremendo ruido que ocasionan cuando pasan los trenes; de cercanías, de larga y media distancia y de mercancías. Revísenlo antes de que sea tarde». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  5. 5 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  10. 10

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El puente del tren del apeadero de Gros «da miedo»

El puente del tren del apeadero de Gros «da miedo»