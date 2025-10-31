El puente del tren del apeadero de Gros «da miedo»

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:00 Compartir

M.B. vecino de la calle Miracruz de San Sebastián, pregunta ¿qué tiene que pasar para que Adif o a quien corresponda, adecente el puente de hierro del apeadero de Gros?. «Si la estética está como lo estructural algún día pasará una desgracia, da miedo; cables sueltos y colgados y un estado lamentable, por no hablar del tremendo ruido que ocasionan cuando pasan los trenes; de cercanías, de larga y media distancia y de mercancías. Revísenlo antes de que sea tarde». A quien corresponda.