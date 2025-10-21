Niños mal educados; padres culpables

Martes, 21 de octubre 2025, 09:06 Compartir

A.M. nos cuenta su vivencia del pasado fin de semana, en el edificio Musikene, a donde acudió a disfrutar de un espectáculo maravilloso, lleno de ciencia, experimentos, humor y magia, pensado para el aprendizaje de los más pequeños. Sin embargo, lo que debería haber sido una experiencia educativa y divertida se convirtió en un auténtico despropósito por culpa del comportamiento de muchos menores, y, sobre todo, por la pasividad absoluta de sus padres y madres. Niños corriendo, gritando, subiendo al escenario en pleno espectáculo, manipulando e incluso cogiendo sin permiso el material de los artistas, maltratando y descuidando el mobiliario, que por cierto es de todos y por ende debería ser tratado con mucho más cariño que si fuera propio, sentados en los pasillos, entrando y saliendo sin control... Y mientras tanto, ¿dónde estaban los adultos responsables de estos niños?, completamente ausentes o mirando a otro lado, como si lo que ocurría no fuera con ellos.

Por efecto de esta falta de implicación y límites básicos, como espectadora adulta, fue vergonzoso y muy difícil prestar atención al trabajo de unos profesionales que, pese al caos, siguieron adelante con admirable paciencia. Quiero hacer un llamamiento urgente a la reflexión: educar no es solo alimentar y vestir, es implicarse, es también enseñar respeto, atención y convivencia y es por supuesto enseñar a comportarse en sociedad. No podemos pretender formar ciudadanos respetuosos si ni siquiera se les exige respeto en un espectáculo público. Padres y madres: la responsabilidad es vuestra. Si seguimos ignorando esta realidad, difícilmente podremos exigir luego un pueblo más respetuoso, empático y civilizado. La sociedad se desmorona. A quien corresponda.