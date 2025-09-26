Maleza descontrolada con pinchos en Intxaurrondo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:50 Compartir

M. G. nos manda una foto y un vídeo en el que se observa como los peatones tienen que agacharse para sortear la descontrolada maleza con pinchos en el Paseo Zarategi, camino de la Residencia Txara. Algo que no es exclusivo de este barrio de Donostia, en los últimos meses son frecuentes las quejas de una situación en la mayor parte de los barrios de la ciudad. ¿Falta de personal, de presupuesto o de interés?. A quien corresponda.