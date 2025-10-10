Intxaurrondo: Cinco meses conviviendo con el mismo problema

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:00 Compartir

A. A . denuncia el problema con el que llevan conviviendo hace más de cinco meses. «En la calle Baratzategi número 17, en la puerta de la Caja Laboral de Intxaurrondo, por el día en la acera y por la noche dentro de la Caja Laboral. No podemos sacar dinero. ¡Qué imagen es esta!. Sentados en sillas, mesas, con maletas y cajas. Hemos llamado varias veces a los municipales, y vienen pero ellos siguen ahí. El ayuntamiento está pasando de este problema». A quien corresponda.