En el INSS de Gipuzkoa, no cogen el teléfono

A.L. denuncia la falta de atención telefónica del INSS de Gipuzkoa, un organismo público del Gobierno de España, por el que obligatoriamente hay que pasar para recibir las prestaciones de la Seguridad Social; las pensiones, jubilaciones, incapacidades y otras prestaciones. «Vas a la puerta y para algunas gestiones te piden que saques cita telefónica, en un teléfono que jamás lo atienden, una verdadera vergüenza. O sea te pasas cuarenta años trabajando y el día que tienes que hacer los cálculos de tu jubilación, te dan en la puerta un papel con un número de teléfono que son perfectamente conscientes que no van a entenderlo, ningún día a ninguna hora. Lamentable». A quien corresponda.