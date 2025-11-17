Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Un infierno en el Infierno

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:01

B.A. nos dice «Mi queja hace referencia a las largas colas que día sí, día también, se forman a la altura del Infierno en horas puntas por la afluencia de vehículos. Posteriormente, cuando se consigue llegar a la altura en que ya has rebasado el puente que pasa por debajo de la rotonda de Errotaburu, y se quiere acceder a la rotonda de Ibaeta o seguir hacia la avenida de Tolosa, te encuentras con otra movida más, que es la que se monta con los consiguientes cruces de los vehículos que acceden desde la rotonda de Errotaburu y quieren incorporarse al carril izquierdo dirección Ibaeta o los que acceden desde debajo del puente mencionado anteriormente, y al contrario, quieren incorporarse hacia la avenida de Tolosa. Realmente no sé cómo no se producen más choques entre estos vehículos en el día a día…Creo que el nuevo alcalde, señor Insausti, debería de pensar en alguna solución, como pudiera ser poner a varios agentes de tráfico, al menos a estas horas puntas, que se coordinarán para dirigir y agilizar el tráfico, y así, nos ahorraríamos mucho tiempo de desesperación y consiguiente cabreo por llegar siempre rayando la hora a nuestros puestos de trabajo debido a todo esto. A quien corresponda.

Un infierno en el Infierno