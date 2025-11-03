Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Huelga en Osakidetza; los afectados, los enfermos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:41

C.V. nos cuenta que el pasado jueves tenía cita para un control postoperatorio que requería rayos, cuyas empleadas, junto con «otros profesionales técnicos superiores sanitarios, estaban de huelga. El médico del Hospital Donostia, me derivó como caso urgente a la zona de rayos donde no había nadie esperando; escuché malas palabras, gestos, amenazas y discusiones entre quienes querían hacer la placa y quienes se negaban. Me tuvieron casi una hora castigada en una silla mientras decidía si hacer o no la placa que finalmente hicieron en menos de un minuto. Siempre pagamos los mismos, los pobres enfermos. Me parece muy bien que negocien sus cosas, pero lo que también deben es respetar y cumplir los servicios mínimos». A quien corresponda.

