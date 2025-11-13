Estación de autobuses: «Hagan algo por favor»

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:25 Compartir

B.L. dice utilizar a diario la estación de autobuses de San Sebastián. «La usaba desde que estaba en Pío XII, respiramos con alivio el día en que se construyó la nueva, pronto se vio que era pequeña e incómoda, pero de un tiempo a esta parte, son muchos los momentos de agobio, con largas colas para subir por las escaleras mecánicas, no quiero ni contar lo que pasa cuando no funcionan. Ya sé que hay un debate para su ampliación, yo lo apoyo totalmente. Creo que la ubicación, en el centro de la ciudad es la adecuada, pero la ampliación debiera ser una prioridad. ¡Hagan algo por favor!. A quien corresponda.