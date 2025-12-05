Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Errotaburu olvidado

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:05

Escribe J. G desde Errotaburu. «En Errotaburu la calle Urretxu está muy poco alumbrada, sobre todo la zona del jardín al lado del aparcamiento al anochecer queda en la absoluta oscuridad. Al aparcar no se ve nada lo cual implica situaciones de peligro. Desde hace años llevamos solicitando al ayuntamiento que mejore el alumbrado sin obtener respuesta. Por otro lado, al pasar por debajo de la autopista hay un terraplén completamente abandonado desde que se construyó el barrio sirviendo el mismo con frecuencia de vertedero y lugar de asentamiento ilegal. Solicitamos, a quién corresponda que sea adecentado. A quien corresponda.

Errotaburu olvidado