El ciudadano que desde hace meses se ducha en Atotxa a plena luz del día

G.S. nos cuenta que «desde hace meses, con regularidad, hay un ciudadano que literalmente se ducha, en plena calle, a mediodía, ante la perplejidad de los viandantes, sin que nadie le llame la atención, aprovecha para hacer sus necesidades, saca la toalla, se seca y hasta la próxima. ¿Es posible consentir este tipo de comportamientos?. ¿Dónde está la ayuda para que esta gente tenga un lugar digno y una ducha de agua caliente para asearse?. A quien corresponda.