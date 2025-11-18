Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta
A Quien corresponda

El ciudadano que desde hace meses se ducha en Atotxa a plena luz del día

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:38

G.S. nos cuenta que «desde hace meses, con regularidad, hay un ciudadano que literalmente se ducha, en plena calle, a mediodía, ante la perplejidad de los viandantes, sin que nadie le llame la atención, aprovecha para hacer sus necesidades, saca la toalla, se seca y hasta la próxima. ¿Es posible consentir este tipo de comportamientos?. ¿Dónde está la ayuda para que esta gente tenga un lugar digno y una ducha de agua caliente para asearse?. A quien corresponda.

