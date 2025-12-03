Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

«Azkuene, Gomistegi, Gaiztarro y Bidebieta, también somos de Donostia»

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:47

Escribe M.I . «La falta de zonas públicas para estacionar y la saturación de la existentes, en las zonas de Azkuene, Gomistegi, Gaiztarro y Bidebieta, conlleva a situaciones como las de la fotografía adjunta. En breve el Ayto de Pasaia va a poner en marcha, a partir del 15 de diciembre, su ordenanza reguladora de estacionamiento en el sector S-T1, y en estas zonas mencionadas el Ayto. de Donostia ¿tiene algo previsto? ¿se va a dar solución a la falta de empatía por parte de los conductores que estacionan sus vehículos en la Avda de San Pedro, en zona señalizada en la que no se puede estacionar y además invadiendo la acera? Mucho me temo que al Ayto. de Donostia esta zona les pilla un poco lejos de la calle Ijentea. Azkuene, Gomistegi, Gaiztarro y Bidebieta, también somos de Donostia. A Quien corresponda.

