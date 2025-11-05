Atotxa: Cuando se va la policía vuelven las peleas

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:12

M.J. muestra su preocupación por lo que sigue ocurriendo en Atotxa, la policía habitualmente tiene alguna de sus patrullas en las inmediaciones de la Torre de Atotxa. «Si no hay policía vuelven las peleas, con la inseguridad que eso produce en los vecinos que llevan años soportando esta situación y que se agravó cuando se daban las cenas, debajo de las vías del tren. La pasada semana volvió a ocurrir, vino la Ertzaintza y los separó». Otros vecinos piden a gritos la anunciada comisaría de policía en la zona que compartirán la Guardia Municipal y la Ertzaintza. A quien corresponda.

