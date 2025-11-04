Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

La Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros se ve obligada a cerrar

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:14

J.A. en nombre de la Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros, escribe para informar de «una situación muy dolorosa para nuestra entidad«. Hoy, lamentablemente, nos vemos obligados a comunicar que a finales de año cerrará sus puertas, tras la decisión del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de clausurar el local actual, al considerar que no reúne las condiciones necesarias para seguir abierto. La alternativa propuesta por el Ayuntamiento, un local de unos 80 m², sin ventilación, sin servicio de cafetería y con espacio compartido, no permite mantener las actividades ni el ambiente de convivencia que durante décadas hemos construido. Es triste que, después de tantos años de trabajo y convivencia, las personas mayores de Gros nos quedemos sin un lugar donde compartir, acompañarnos y mantener la vida social que tanto bien nos hace. Queremos seguir creyendo en una ciudad donde envejecer con dignidad sea posible y donde nuestras asociaciones sigan teniendo voz y visibilidad. A quien corresponda.

