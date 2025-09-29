Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Los árboles de la calle Reyes Católicos están muertos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:13

Una vecina de la calle Larramendi, escribe indignada «por la situación de los árboles en la calle Reyes Católicos. Es la tercera vez que me veo obligada a escribir sobre este problema, sin que hasta ahora se haya ofrecido una solución. Actualmente, gran parte de los árboles de la calle están muertos. Esto demuestra que, o bien el tipo de árbol no es el adecuado para la zona, o bien el cuidado que se les da no es el correcto. Solicito que se tomen medidas urgentes, porque los vecinos de la calle Larramendi también pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a que nuestro entorno se mantenga en condiciones dignas. A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Cuando la herencia no descansa en paz
  9. 9

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  10. 10

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los árboles de la calle Reyes Católicos están muertos

Los árboles de la calle Reyes Católicos están muertos