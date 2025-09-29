Los árboles de la calle Reyes Católicos están muertos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

Una vecina de la calle Larramendi, escribe indignada «por la situación de los árboles en la calle Reyes Católicos. Es la tercera vez que me veo obligada a escribir sobre este problema, sin que hasta ahora se haya ofrecido una solución. Actualmente, gran parte de los árboles de la calle están muertos. Esto demuestra que, o bien el tipo de árbol no es el adecuado para la zona, o bien el cuidado que se les da no es el correcto. Solicito que se tomen medidas urgentes, porque los vecinos de la calle Larramendi también pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a que nuestro entorno se mantenga en condiciones dignas. A quien corresponda.