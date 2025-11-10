Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Altza: «Sentimos miedo. Noviembre y seguimos igual»

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:55

Desde el barrio de Altza y desde una de las ventanas en las que se ve la antigua fábrica de ascensores Otis, nos dicen «sentir miedo», rodeados de basura y con 150 hombres ahí dentro. Nadie les controla, pero aquí los tenemos viviendo al lado de nuestras casas, estamos en noviembre y seguimos con el mismo problema. No pasa ni la Ertzaintza ni la Guardia Municipal. Además vemos salir ratas enormes al parque de niños de Jolastokieta. A quien corresponda.

