Altza: «Sentimos miedo. Noviembre y seguimos igual»

Desde el barrio de Altza y desde una de las ventanas en las que se ve la antigua fábrica de ascensores Otis, nos dicen «sentir miedo», rodeados de basura y con 150 hombres ahí dentro. Nadie les controla, pero aquí los tenemos viviendo al lado de nuestras casas, estamos en noviembre y seguimos con el mismo problema. No pasa ni la Ertzaintza ni la Guardia Municipal. Además vemos salir ratas enormes al parque de niños de Jolastokieta. A quien corresponda.