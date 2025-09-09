Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

El equipo de la academia Well and Will está preparado para iniciar el nuevo curso el próximo día 15 de septiembre. La apertura de su segunda academia en el centro de Donostia, hace ahora un año, ha permitido ampliar su oferta formativa de niveles, horarios y tipos de cursos para dar respuesta a un mayor número de estudiantes, sean cuales sean sus necesidades específicas.

También este nuevo año académico continúan ofreciendo los cursos para niños y niñas a partir de 4 años, adolescentes y adultos, así como clases específicas de preparación de exámenes oficiales Cambridge y TOEFL. Además, para ese público sénior con inquietud de estar activo y moverse por el mundo han diseñado una oferta formativa atractiva y dinámica adaptada a sus preferencias. En la academia Well and Will están siempre a la escucha de lo que el público demanda para asegurarse de responder de la manera más adecuada. Recuerdan también que, si bien el inglés es el idioma más demandado, también ofrecen formación en otros idiomas: euskera, francés y alemán, principalmente.

Cada etapa, un proceso

En Well and Will distinguen cuatro fases en el proceso de aprendizaje: entre los 4 y los 7 años, lo importante es inspirar el amor por el idioma. Trabajan con historias contextualizadas en situaciones familiares para los niños y niñas, en las que el medio de aprendizaje son el juego y la creatividad, que a esas edades se mantiene fresca y casi ilimitada.

A partir de los 8 años el mundo de los niños y niñas se hace más grande y así también crece su necesidad de saber más y expresar más. Es momento de introducir la gramática y ampliar vocabulario sin perder de vista la creatividad y el aspecto lúdico del aprendizaje.

A partir de los 11 años se inicia la fase de integración del idioma, ya tienen importantes conocimientos y desde ahí expanden su capacidad de expresión y comprensión; la gramática toma un mayor peso y ello permite construir sólidos cimientos que en una cuarta fase llevará por fin a la certificación mediante los exámenes oficiales. El objetivo de Well and Will para sus alumnos y alumnas en edad escolar es culminar el aprendizaje con la obtención del certificado C1 de la Universidad de Cambridge.

El equipo de profesores de la academia Well and Will es internacional, con un alto estándar de formación y larga experiencia. Muchos de los profesionales son nativos del idioma que imparten, otros lo han aprendido como segundo idioma y lo han integrado en su vida personal. Lo más importante es su calidad humana y su implicación con sus estudiantes.

Pruebas de nivel

Ya están realizando las pruebas de nivel que permiten diseñar el itinerario de aprendizaje y ubicar a los estudiantes en el nivel y curso que más se adecúe a sus necesidades y objetivos.

Para cualquier persona interesada en informarse o concertar esta prueba gratuita y sin compromiso, el horario de atención al público es de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 de lunes a viernes.

Well and Will Direcciones: Karmelo Etxegarai, 5 - 2ºA. Benta Berri - Donostia | Estella - Lizarra, 11 bajo. Centro - Donostia

Teléfonos: 943 31 79 99 y 661 574 784

Mail: hello@wellandwill.com

Web: www.wellandwill.com