Oposikos Akademia

Oposikos Akademia: ¿Quieres conseguir tu plaza?

Disponen de clases presenciales en horario de mañana y de tarde para adaptarse a las necesidades del alumnado

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51

En Oposikos Akademia están especializados en la preparación presencial de oposiciones de acceso libre y promoción interna en las ofertas de empleo público:

  • Escala básica de Ertzaintza y Policía Local.

  • Bolsas de trabajo de Policía Local.

  • Promoción interna de Ertzaintza y Policía Local.

  • Agentes de Movilidad.

  • Administración Pública Vasca: ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco.

  • Preparación de la prueba psicotécnica en Bomberos y conductores de autobús y tren.

  • Administración de Justicia: Auxilio Judicial y Tramitación.

Opositar es un proceso complejo que requiere estudiar una amplia variedad de temas legislativos y prepararse para pruebas psicotécnicas que evalúan tus habilidades cognitivas. Por eso, la preparación específica en una academia de oposiciones es fundamental.

El camino hacia el éxito en una oposición se construye con una formación adecuada, dedicación, comprensión profunda de la teoría, práctica constante de psicotécnicos y el uso de materiales y métodos exclusivos que se adapten a las necesidades del opositor. Solo así se puede asegurar una preparación eficaz y aumentar las posibilidades de alcanzar la meta deseada.

Sus clases presenciales son de horario de mañana y tarde para adaptarse a tus necesidades. Cuentan con temarios completos y actualizados a la normativa de las pruebas oficiales.

Confía en ellos para acompañarte en tu oposición y hacer de tu preparación una experiencia eficaz. ¡Juntos, lograréis que el éxito esté a tu alcance!

Contacta con Oposikos Akademia para resolver cualquier duda. Puedes acudir a su centro, llamar al teléfono o enviar un email. Están en camino Mundaiz, 8-2º. En Donostia, junto a Tabakalera y la estación de autobuses y Renfe.

Su material de estudio se ofrece siempre actualizado y vigente a las pruebas oficiales que se convocan

Más información:

