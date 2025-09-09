Lacunza: El mundo, más cerca de ti

En Lacunza apuestan por el multilingüismo, por eso los alumnos tienen un 50 % de descuento en el segundo idioma

Sea cual sea tu edad y tu objetivo, en Lacunza siempre tienes lo que buscas con los mejores cursos de inglés y francés para toda la familia.

Un equipo a tu servicio

En Lacunza cuentas siempre con la profesionalidad de su profesorado, el acompañamiento de monitores en los centros con más pequeños y la supervisión de los directores de estudios que siguen de cerca la evolución del alumno cuidando siempre de su bienestar.

Además, gracias a sus gestores personales y a la plataforma online con material académico extra, podréis estar en contacto directo con ellos y seguir de cerca el curso en todo momento.

Early learners - El mejor comienzo

Empezar desde los 3 años con los idiomas les ayudará a asimilarlo con mayor facilidad. Con el curso Early Learners/ Jeunes Enfants, los más pequeños se sumergen en el francés o el inglés de manera natural mediante juegos, canciones y risas con dinámicas diseñadas para divertirles y hacerles practicar el idioma.

El dinamismo de las clases con cambios constantes de ritmo y de actividades mantiene a los pequeños despiertos, activos y entretenidos. El profesorado, experto en enseñanza a los más pequeños, pone el foco constantemente en el alumnado, adaptando las clases a sus necesidades y ritmo. Las aulas están adaptadas para crear una atmósfera acogedora y segura.

Lacunza es el único centro Platinum de Cambridge English en Euskadi, por la calidad en su servicio

Faster - Certifica tu idioma

El mayor reto con los idiomas es la certificación, afrontar esos primeros nervios al enfrentarte al First, Advanced o Proficiency. Con el apoyo y la experiencia de Lacunza, único centro Platinum de Cambridge en Euskadi, y de sus profesores, nada va a poder frenarte.

En Lacunza son expertos en certificación, convirtiendo los cursos de preparación de exámenes en la mejor herramienta para llegar en las mejores condiciones posibles al día de la prueba. Trabajan técnicas de examen, así como simulaciones reales.

Lacunza cuenta con centros en Donostia, Beasain, Errenteria, Irun, Tolosa y Zarautz.

¿Por qué elegir Lacunza? Metodología comunicativa

'Full inmersión' 100 % en el inglés y francés

Seguimiento personalizado

Profesores expertos

Cursos para todos

Early Learners (nacidos en 2021)

Entrada en el sistema de niveles Lacunza desde los 6 años

Preparando para el futuro a los adolescentes

Certificados Cambridge y DELF-DALF

Bonos de conversación para adultos

Clases para seniors +55

Idiomas para empresas

Francés: Language Lovers

Los idiomas no solo te abren puertas profesionales, también te acercan otras culturas, a nuevos conceptos, al arte, literatura, música, y a otras formas de ver la vida. Y para apoyar a los que lo tienen claro, en Lacunza el segundo idioma tiene un descuento del 50 %. Es decir, que si eres alumno de inglés y aprendes francés, te beneficiarás de este precio especial.