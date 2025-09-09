La escuela del Coro Easo

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49 Compartir

Y esos beneficios son los que quiere conseguir Easo Musika Eskola con su oferta para todos los niveles:

1 Música y movimiento para niños/niñas de 2 a 7 años en grupos por edades

Su objetivo es acercar la música a los niños e impulsar su desarrollo social, cognitivo, afectivo y motriz, mediante la iniciación activa a la música, compartiendo con los demás alumnos y alumnas del grupo vivencias lúdicas y utilizando para ello el canto, la motricidad y la danza, las audiciones, los instrumentos musicales y los juegos.

2 Iniciación de la actividad coral e introducción al lenguaje musical para niños y niñas de 8 años en adelante

Para desarrollar sus condiciones musicales de manera individual y en grupo, reforzando su expresión, su interpretación y la comprensión de los aspectos teóricos. Sus coros infantiles son muy solicitados por los festivales y diferentes conciertos para interpretar obras de gran complejidad y calidad.

La especificidad de Easo Musika Eskola es el cultivo de la música coral

3 Coros para todas las edades

Programando diferentes géneros musicales y experimentando los cantores escenarios, festivales y públicos diferentes.

4 Aprendizaje adaptado

Del instrumento elegido con profesionales titulados.

La especificidad de Easo Musika Eskola es el cultivo de la música coral. Y sobresale en la preparación de coros de niños-niñas y jóvenes. Hay que destacar la calidad de los conciertos y festivales en los que los coros participan (Quincena Musical, Jazzaldia, óperas...), sin olvidarnos de la actividad instrumental, en la que el alumnado encontrará gran variedad de instrumentos, impartida por profesionales titulados de alto nivel.

Más información: Correo: info@easomusikaeskola.com

Teléfono: 688 876 813