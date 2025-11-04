Energías renovables: una carrera con seis participantes destacados

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:19 Compartir

Son seis los principales tipos de energías renovables, media docena de fórmulas que tiene cada una sus características, fuente de energía e importancia y, aunque todas tengan el mismo fi n, no todas cuentan con el mismo nivel de desarrollo en la actualidad. Además, también existen algunos condicionantes a la hora de implantarlas en diferentes entornos.

Energía solar

Tiene la radiación del sol como fuente y, consecuentemente, será inagotable mientras exista el sol. No emite gases contaminantes y las placas solares exigen un mantenimiento bajo para una vida relativamente larga. Eso sí, cuentan con dos principales hándicaps: por un lado, requieren de espacios propicios para su instalación; y, por otro, dependen de la radiación solar, que es menos efi ciente en días nublados o en zonas con una orientación poco proclive. Dentro de este grupo hay dos tipos principales: la fotovoltaica, que convierte la luz solar en electricidad mediante los paneles solares; y la térmica, que aprovecha el calor del sol para calentar agua o generar un vapor que puede mover turbinas.

Energía eólica

Tiene el viento como fuente de energía y por medio de los aerogeneradores se transforma la energía cinética del viento en electricidad. Tiene también sus pros y sus contras, claro está: es limpia y abundante en zonas en las que el viento pega con fuerza y es muy eficiente a gran escala; pero también es cierto que requiere de grandes extensiones y genera cierto impacto visual y sonoro a la vez que la producción es variable dependiendo de la velocidad del viento.

Energía hidráulica

La energía hidráulica o hidroeléctrica es generada por el movimiento del agua en ríos, presas o en el propio mar, con sus olas y mareas. El flujo del agua mueve turbinas y estas generan electricidad de una alta eficiencia. Es una energía que, claro está, depende de la presencia de un medio acuático, pero su energía es predecible y controlable, por lo que son estables y, consecuentemente, ideales para las grandes redes eléctricas. Además, pueden adaptarse también a la pequeña escala con micro- centrales. ¿Sus inconvenientes? En muchos casos requiere de grandes infraestructuras, normalmente en forma de presas, que pueden alterar el ecosistema acuático.

Energía geotérmica

La fuente es el calor interno de la Tierra: el vapor o agua caliente del subsuelo se aprovecha para generar electricidad. Es una energía que no depende del clima y, por ello, es muy constante. Sus emisiones son prácticamente nulas, pero necesita de zonas geológicamente activas y su coste inicial es alto, aunque posteriormente su inversión en mantenimiento es baja.

Energía de biomasa

Proviene de los residuos agrícolas, forestales, del estiércol o de la basura orgánica, es decir, de la materia orgánica. Esta se quema o fermenta para generar calor, electricidad o biocombustibles, por lo que emite CO2 al quemarse, si bien es cierto que se compensa a su vez con el CO2 que las plantas captan al crecer. Es un tipo de energía que reduce los desechos y que es renovable si se gestiona de una manera sostenible, pero también hay que tener en cuenta que exige una buena logística tanto de recolección como de transporte.

Energía marina

Su fuente es el movimiento que generan tanto las mareas como las olas, por lo que es una energía con un gran potencial energético en zonas costeras, predecible y constante, pero también es cierto que su tecnología está aún en desarrollo, que tiene un coste elevado y que también impacta en el medioambiente, aunque de forma moderada. Hay dos tipos: la mareomotriz, que aprovecha las subidas y bajadas del nivel del mar; y la undimotriz, que es la que utiliza la energía generada por el movimiento de las olas.