Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barandiaran Berrikuntzak

Barandiaran Berrikuntzak: Viviendas eficientes, saludables y confortables

Barandiaran Berrikuntzak lleva más de 40 años rehabilitando viviendas, a la vanguardia en eficiencia, sostenibilidad y confort

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:30

Barandiaran Berrikuntzak diseña hogares de consumo casi nulo que combinan eficiencia, salud y confort. Con más de cuatro décadas de experiencia, la empresa transforma cada espacio en una vivienda sostenible, moderna y pensada para mejorar la calidad de vida de quienes la habitan.

En Barandiaran Berrikuntzak acumulan más de 40 años transformando espacios con pasión y compromiso. Su objetivo es claro: crear viviendas eficientes, saludables y confortables, en las que la sostenibilidad, el diseño y la funcionalidad se combinan para ofrecer un bienestar duradero a las personas.

Su filosofía se basa en trabajar codo a codo con cada cliente, adaptándose a sus necesidades mediante reformas personalizadas y un acompañamiento integral durante todo el proceso. Gracias a su amplio equipo profesional, la empresa ofrece todos los servicios necesarios de principio a fin, garantizando resultados de máxima calidad.

Además, disponen de una gran exposición de productos y soluciones para el hogar, donde los clientes pueden explorar y elegir todo lo necesario para su vivienda, desde materiales y acabados hasta elementos de equipamiento y diseño, asegurando que cada proyecto refleje exactamente su estilo y necesidades.

Como expertos en el estándar Passivhaus, aplican sus principios para diseñar hogares de consumo energético casi nulo, en los que la eficiencia energética, la calidad del aire y el confort interior se integran con un diseño cuidado y funcional, pensado para ofrecer bienestar y salud en cada detalle.

Barandiaran Berrikuntzak ofrece también la instalación de energías renovables como aerotermia, energía solar térmica, biomasa, energía fotovoltaica y sistemas de suelo radiante. Estas soluciones permiten alcanzar la sostenibilidad y maximizar el ahorro energético, integrándose de forma natural en proyectos donde la tecnología y el diseño avanzan juntos hacia un futuro más responsable. En definitiva, tiene la capacidad de ofrecer soluciones integrales que combinan eficiencia, salud y confort, respetando el medioambiente y creando hogares más sostenibles, funcionales y agradables para vivir.

Barandiaran Berrikuntzak

Senpere, 7 Beasain

943 88 79 72

www.barandiaran.eus

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barandiaran Berrikuntzak: Viviendas eficientes, saludables y confortables

Barandiaran Berrikuntzak: Viviendas eficientes, saludables y confortables