Barandiaran Berrikuntzak: Viviendas eficientes, saludables y confortables

Barandiaran Berrikuntzak diseña hogares de consumo casi nulo que combinan eficiencia, salud y confort. Con más de cuatro décadas de experiencia, la empresa transforma cada espacio en una vivienda sostenible, moderna y pensada para mejorar la calidad de vida de quienes la habitan.

En Barandiaran Berrikuntzak acumulan más de 40 años transformando espacios con pasión y compromiso. Su objetivo es claro: crear viviendas eficientes, saludables y confortables, en las que la sostenibilidad, el diseño y la funcionalidad se combinan para ofrecer un bienestar duradero a las personas.

Su filosofía se basa en trabajar codo a codo con cada cliente, adaptándose a sus necesidades mediante reformas personalizadas y un acompañamiento integral durante todo el proceso. Gracias a su amplio equipo profesional, la empresa ofrece todos los servicios necesarios de principio a fin, garantizando resultados de máxima calidad.

Además, disponen de una gran exposición de productos y soluciones para el hogar, donde los clientes pueden explorar y elegir todo lo necesario para su vivienda, desde materiales y acabados hasta elementos de equipamiento y diseño, asegurando que cada proyecto refleje exactamente su estilo y necesidades.

Como expertos en el estándar Passivhaus, aplican sus principios para diseñar hogares de consumo energético casi nulo, en los que la eficiencia energética, la calidad del aire y el confort interior se integran con un diseño cuidado y funcional, pensado para ofrecer bienestar y salud en cada detalle.

Barandiaran Berrikuntzak ofrece también la instalación de energías renovables como aerotermia, energía solar térmica, biomasa, energía fotovoltaica y sistemas de suelo radiante. Estas soluciones permiten alcanzar la sostenibilidad y maximizar el ahorro energético, integrándose de forma natural en proyectos donde la tecnología y el diseño avanzan juntos hacia un futuro más responsable. En definitiva, tiene la capacidad de ofrecer soluciones integrales que combinan eficiencia, salud y confort, respetando el medioambiente y creando hogares más sostenibles, funcionales y agradables para vivir.

Barandiaran Berrikuntzak

Senpere, 7 Beasain

943 88 79 72

www.barandiaran.eus