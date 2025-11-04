Una apuesta segura

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:15 Compartir

El futuro será verde o no será. La sostenibilidad es la base sobre la que edificar la sociedad en la que vivirá nuestra descendencia y para ello cobra capital importancia el empleo de energías renovables. Es la manera en la que lograremos reducir de manera más eficaz las emisiones de gases contaminantes que vertemos a la atmósfera y que amenazan el entorno en el que vivimos.

Las renovables, además, no aportan únicamente beneficios ambientales, sino que también tienen ventajas económicas dado que los costos se reducen a largo plazo, genera empleo verde e impulsa la independencia energética de los estados que no tienen recursos naturales como el petróleo o el gas.

Además, aporta estabilidad ante las crisis energéticas y genera igualdad entre las naciones de todo el mundo ya que el sol, el viento y el agua se encuentran en todos los territorios del mundo.

Entre el impacto que pueden generar las renovables en nuestro entorno cabe ubicar también su aportación al desarrollo de nuevas tecnologías como pueden ser el almacenamiento de energía, las redes inteligentes o la eficiencia energética a través de la inteligencia artificial. Además, se puede decir que tiene un impacto social y comunitario importante porque suma a la red energética a comunidades rurales aisladas a través de soluciones individualizadas.

Las renovables aportan estabilidad en las crisis climáticas y también generan igualdad entre las naciones

Bien es cierto que el apagón que tuvo lugar en abril de este año hizo que muchos pusieran en cuestión la energía renovable y hubo voces que le ubicaron en el foco de la culpabilidad. Nada más lejos de la realidad. Los datos reflejan las bondades de esta manera de obtener energía de mover el mundo. A continuación, exponemos algunos de los hitos logrados por las energías renovables en los últimos tiempos. No son más que unos ejemplos de lo mucho que puede aportar la decidida apuesta por ella que el mundo necesita.

En cualquier caso, pese al avance y la trascendencia que está teniendo la apuesta que se está dando a buen ritmo, aún debe acelerarse en los años que quedan hasta 2030 si se pretenden alcanzar las cuotas que se plantearon en el Acuerdo de París, en el que se suscribió el compromiso de triplicar la capacidad renovable para el cambio de década.

La eólica y la solar superan al carbón

Este 2025 ha sido el año en el que, por primera vez, las energías renovables han superado al carbón en la generación global de electricidad. Según un informe de Ember, la energía solar elevó su producción en un 31 % en todo el mundo durante el último año, lo que supone el mayor aumento de su historia. La eólica continúa con un crecimiento más sostenido, ubicado en el 7,7 %, pero sigue en ascenso. Ambas fuentes energéticas superaron la demanda que hubo en todo el mundo.

China marca el paso también en este sector y está a la cabeza en potencia solar fotovoltaica y eólica

Ampliar

El sol ya manda en la unión europea

La energía solar también bate récords en Europa. Se ha ubicado por primera vez a la cabeza de producción energética en la Unión y, según el Eurostat, aportó durante el mes de junio el 22 % de toda la energía generada por los países miembros de la UE.

La importancia de las zonas rurales

Cuando de generación de energías renovables se trata, las zonas rurales adquieren una especial trascendencia, puesto que es ahí donde se genera la mayoría de la energía solar y eólica. En la jornada 'Entorno Rural: transición energética y vertebración económica', organizada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, se ofreció el dato de que el 84 % de la energía renovable de España se produce en las zonas rurales.

China multiplicará por seis su potencia eólica y solar

China es el país que más está avanzando en los últimos lustros. Lo está haciendo en todos los sentidos, al punto de convertirse en uno de los actores principales de la geopolítica mundial. Como no podía ser de otra manera, el gigante asiático también está a la cabeza en potencia solar fotovoltaica y eólica. Cuenta con un parque de 888 gigavatios cuando Estados Unidos no alcanza 180. También lidera el ranking eólico con 552 gigavatios por los 150 de los norteamericanos. En hidroeléctrica, cuadruplican al país gobernado por Donald Trump. Todo esto le convierte en líder indiscutible en esa carrera global a hacia la transición energética y promete seguir ampliando ese liderazgo.

La nueva energía, Es renovable al 92,5 %

Otro dato que revela la importancia que tendrán las energías renovables en el futuro es que prácticamente toda la nueva capacidad eléctrica que se añade a la red es renovable. Durante el último año procedió de fuentes renovables el 92,5 % aproximadamente, lo que da cuenta de la velocidad a la que se está dando la transición energética. Países como China tienen un gran impacto a nivel global en esta cuestión, ya que tienen enormes volúmenes de generación y una gran capacidad de impactar sobre la transición mundial.

España espera alcanzar el 67 % de energía de fuentes Renovables en 2026

El apagón de abril evidenció que España aún tiene importantes retos por delante para asegurar una red eléctrica que pueda absorber y gestionar el creciente volumen. Según el Plan Nacional de Energía y Clima, para el próximo año se prevé que el 67 % de la energía eléctrica provenga de fuentes renovables. La importancia del reto al que se enfrenta la red estatal queda de manifiesto a través de la previsión de Red Eléctrica, que advierte de que se podría echar a perder hasta un 35 % de esa energía renovable.